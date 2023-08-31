Вы могли об этом и не подозревать, однако жара ежегодно убивает больше людей, чем все стихийные бедствия, вместе взятые. И проблема в том, что большинство людей не осознают, сколько вреда им могут принести солнечные лучи.

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Обезвоживание

Лучшее, что вы можете сделать во время жары – это пить много воды. На самом деле, большинство людей не пьют достаточно жидкости, и это неправильное поведение не меняется во время жары.

Во время обезвоживания вам следует обратить внимание на некоторые вещи, которые могут свидетельствовать о возможном ухудшении самочувствия. В частности, выпейте воды, если ваша моча потемнела, вы чувствуете плохой запах изо рта и снижение эластичности кожи.

Эластичность кожи можно проверить с помощью простого теста. Если после щипка кожа не восстанавливает свою эластичность очень быстро, это свидетельствует об обезвоживании.

Перенапряжение

Это может показаться очень простым шагом, однако не пытайтесь заниматься сложным физическим трудом, когда на улице жарко. Если вам нужно пойти в дальний путь, лучше дождаться, пока температура не спадет.



Не стоит заниматься физической активностью во время жары / Фото Pexels

Если вы чувствуете головокружение, убедитесь, что вы делаете перерыв в своей деятельности, чтобы перевести дыхание и остыть.

Правильно одевайтесь

Конечно, вы уже догадываетесь, что одевать свитера в августе не нужно, однако есть более неочевидные ошибки в одежде, которые вы можете допустить. Если вы носите открытую одежду, убедитесь, что вы нанесли на кожу противосолнцевой крем, пока вы находитесь на улице.

Впрочем, не забывайте о том, что правильный выбор одежды может помочь поглотить пот и охладить тело. Кроме того, одежда нужна для того, чтобы оградить вас от ультрафиолетового излучения. Не забывайте и о головных уборах – лучше выбрать шляпу с широкими полями.

Избегайте некоторых напитков и продуктов

Вы могли этого не знать, однако на уровень обезвоживания могут влиять некоторые продукты и напитки. В жаркое лето лучше пить меньше алкоголя и кофе, ведь это может привести к обезвоживанию. Плохо повлиять на ваше здоровье могут также газированные сладкие напитки.