Батареи осенью нужно обязательно помыть: рассказываем почему это так важно

Чугунные батареи нужно всегда мыть перед отопительным сезоном. Если вы этого не сделали, то обязательно сделайте это, поскольку на них накопилось очень много пыли, которой вы дышите, если не убирете с поверхности.

Даже если на ваших батареях нет видимых загрязнений, их все равно нужно помыть, пишет 24 Канал. Пыль и грязь всегда собираются на батареях, поэтому их нужно тщательно промыть, ведь они накапливаются между секциями и влияют на теплоотдачу.

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Как и чем отчистить чугунные батареи

Чтобы хорошо очистить места накопления пыли – используйте ершик, предварительно обмотав его влажной марлей. Если хотите применить сухой способ очистки – выбирайте щетку для пыли и пылесос Однако такой метод лучше всего подходит для биометаллических и стальных приборов.

А еще очень важно мыть батареи, если вы или ваши члены семьи страдают аллергией. Вытирайте влажной тряпкой батареи раз в неделю, чтобы удалять свежую грязь и забирать пыль, которая могла там накопиться.



Чугунные батареи нужно мыть каждую неделю / Фото Pexels

Если в комнатах достаточно будет только увлажненной тряпки, то батарея на кухне может подвергнуться жировым наслоениям. Поэтому лучше применить теплую воду с несколькими каплями жидкости для мытья посуды.

Обратите внимание, что применять химические агрессивные средства не следует, поскольку после обработки может слезть краска. Из домашних средств можно использовать жидкое мыло, перекись водорода, соду и лимонную кислоту. Более интенсивные загрязнения на батарее в кухне можно отчистить благодаря зубной пасте или порошку.

Как и чем отчистить алюминиевую батарею

Попытайтесь воспользоваться феном и продуть батарею. Для этого предварительно разместите на полу влажную ткань. На ней и останется вся грязь из батареи.

Также используйте парогенератор. Продуйте им батарею, а грязь спадет на пол. Батарею помойте и вытрите насухо.



Алюминиевые батареи чистите с помощью фена и парогенератора / Фото Radiators