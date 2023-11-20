Долгоногие насекомые не причиняют нам вреда, но выглядят они не совсем приятно, поэтому вызывают отвращение и страх, пишет 24 Канал. Чтобы их избавиться, рекомендуем воспользоваться несколькими действенными методами.

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Генеральная уборка

Устраните паутину со всех уголков, а еще не забудьте заглянуть за шкаф, там паутины тоже накапливается немало. Пропыленосите и сделайте влажную уборку.

Резкие запахи от пауков

Пауки боятся запахов. Они не любят каштан, уксус, лесные орехи, апельсин и другие цитрусовые. Также они очень боятся запаха мяты. Посадите горшок с этим растением, чтобы отпугнуть пауков из кухни. Если пауки поселились в других комнатах, сорвите мяту и поставьте в комнату. Через несколько часов насекомые исчезнут.

Вы также можете обработать помещение раствором эфирного масла эвкалипта или чайного дерева. Двенадцать капель смешайте с 1 литром воды. Используя пульверизатор, побрызгайте все места, где скапливаются пауки. Также можно использовать раствор уксуса в пропорции 1:1.



Домашних пауков можно легко выгнать из дома / Фото Pexels

Химические средства

Если вы заметили несколько пауков в доме – это еще не большая проблема, их можно избавиться. Если пауков слишком много в помещении, следует все же воспользоваться химическими спреями и аэрозолями.

Наденьте перчатки, респиратор и специальную одежду и обязательно заберите домашних любимцев, если они где-то рядом.

Разделайте спреем все поверхности и труднодоступные места – щели между полом и плинтусом, вентиляционные решетки и т.д. Несколько часов после обработки помещения химией попробуйте не заходить в комнату, а затем откройте окна, чтобы проветрить дом и вывести резкий запах.