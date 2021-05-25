В чем секрет плоского живота: диетологиня назвала полезные и вредные продукты

Австралийская диетолог Леанн Уорд неоднократно сталкивалась с пациентами, которые страдали от проблем с желудочно-кишечным трактом, вследствие неправильно подобранного рациона или слишком большого количества клетчатки. Следовательно, она решила поделиться продуктами, которые помогают решить сразу две проблемы: помогают похудеть и нормализуют работу желудка.

Диетолог столкнулась со вздутием еще в 2014 году, когда и сама находилась на диете. Тогда же она поняла, что секрет плоского живота не в том, чтобы есть исключительно свежую и диетическую пищу, а в умеренных порциях и сбалансированном рационе.

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Своим пациентам Леан советует добавить в рацион эти продукты:

мятный чай,

семена чиа,

папайю,

семена льна,

рыбу,

ягоды,

киви.

А также ограничить потребление:

цветной капусты,

алкоголя,

искусственных подсластителей.

Диетолог объяснила это тем, что когда вы едите много пищи с высоким содержанием клетчатки, у вас может наблюдаться вздутие:

Это совершенно нормально – проблема начинается, если вздутие живота является постоянным состоянием, которое сопровождается болью, а также, когда оно связано с другими болезнями, например хронической диареей. Если это ваша проблема – обратитесь к врачу для консультации.

Чтобы уменьшить вздутие, попробуйте:

есть меньшими порциями,

контролировать количество клетчатки в рационе,

правильно пережевывать пищу,

не употреблять газированных напитков,

избегать капусты и бобовых,

перейти на молоко с пониженным уровнем лактозы,

отказаться от алкоголя, обработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жира.

Большинство женщин страдают от симптомов вздутие живота до или во время менструации. Обычно это один из симптомов гормональных изменений:

Почти за неделю до начала менструального периода у женщины падает уровень гормона прогестерона. Изменения уровня прогестерона и эстрогена приводят к тому, что организм задерживает больше воды и соли. Это становится причиной отека клеток и, как следствие, – вздутие живота, – объяснила диетолог.