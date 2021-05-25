В чем секрет плоского живота: диетологиня назвала полезные и вредные продукты

25 мая 2021 , 07:55
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Источник:

Daily Star

Австралийская диетолог Леанн Уорд неоднократно сталкивалась с пациентами, которые страдали от проблем с желудочно-кишечным трактом, вследствие неправильно подобранного рациона или слишком большого количества клетчатки. Следовательно, она решила поделиться продуктами, которые помогают решить сразу две проблемы: помогают похудеть и нормализуют работу желудка.

Диетолог столкнулась со вздутием еще в 2014 году, когда и сама находилась на диете. Тогда же она поняла, что секрет плоского живота не в том, чтобы есть исключительно свежую и диетическую пищу, а в умеренных порциях и сбалансированном рационе.

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Своим пациентам Леан советует добавить в рацион эти продукты:

  • мятный чай,
  • семена чиа,
  • папайю,
  • семена льна,
  • рыбу,
  • ягоды,
  • киви.

А также ограничить потребление:

  • цветной капусты,
  • алкоголя,
  • искусственных подсластителей.

Диетолог объяснила это тем, что когда вы едите много пищи с высоким содержанием клетчатки, у вас может наблюдаться вздутие:

Это совершенно нормально – проблема начинается, если вздутие живота является постоянным состоянием, которое сопровождается болью, а также, когда оно связано с другими болезнями, например хронической диареей. Если это ваша проблема – обратитесь к врачу для консультации.

Чтобы уменьшить вздутие, попробуйте:

  • есть меньшими порциями,
  • контролировать количество клетчатки в рационе,
  • правильно пережевывать пищу,
  • не употреблять газированных напитков,
  • избегать капусты и бобовых,
  • перейти на молоко с пониженным уровнем лактозы,
  • отказаться от алкоголя, обработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жира.

 

Большинство женщин страдают от симптомов вздутие живота до или во время менструации. Обычно это один из симптомов гормональных изменений:

Почти за неделю до начала менструального периода у женщины падает уровень гормона прогестерона. Изменения уровня прогестерона и эстрогена приводят к тому, что организм задерживает больше воды и соли. Это становится причиной отека клеток и, как следствие, – вздутие живота, – объяснила диетолог.

Автор: Юлія Бабич