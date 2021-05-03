Что есть, чтобы избежать вздутия живота: 20 безопасных продуктов
Вздутие живота является частой проблемой, которая развивается на фоне запора или синдрома чрезмерного газообразования. При этих состояниях особенно важно контролировать, что вы едите и пьете, ведь именно ваш рацион может стать причиной задержки жидкости или наоборот – уменьшить вздутие живота.
Источник:Healthline
К счастью, ряд исследований показал, что нас окружает множество ингредиентов, которые способны улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Ешьте их медленно и тщательно пережевывайте – и уже через короткое время вы заметите уменьшение дискомфорта.
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Авокадо
Авокадо / Фото Unsplash
Это один из самых питательных продуктов, который содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов С и К. В авокадо много калия – минерала, что регулирует баланс жидкости и натрия, поэтому включение авокадо в рацион поможет предотвратить задержку воды.
Что касается предотвращения вздутия живота, плоды авокадо содержат клетчатку, которая положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Огурец
Огурец – это настоящая находка для тех, кто страдает от вздутия живота. 95% воды в овоще, помогают поддерживать баланс воды в организме, что облегчает вздутие, вызванное обезвоживанием.
Сельдерей
Это же касается сельдерея. Впрочем, кроме воды, в нем содержится манит – тип сахарного спирта, который усиливает диурез и облегчает дефекацию.
Йогурт
Йогурт против запоров / Фото Unsplash
Пробиотики, которые содержатся в натуральном йогурте, играют ключевую роль в здоровье кишечника. Согласно исследованиям, они могут улучшить частоту стула. Кроме того, было доказано, что пробиотики снижают вздутие, вызванное синдромом раздраженного кишечника.
Ягоды
Клубника, черника и ежевика богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. А высокое содержание клетчатки помогает улучшить общее состояние кишечника, предотвратить запоры и вздутие живота.
Зеленый чай
Антиоксиданты зеленого чая нейтрализуют свободные радикалы, а кофеин стимулирует движение желудочно-кишечного тракта и действует как естественное слабительное, которое поддерживает регулярный стул.
Имбирь
Имбирь против запоров / Фото Unsplash
Корень имбиря известен способностью успокаивать пищеварительный дистресс. Некоторые исследования показывают, что имбирь может ускорить опорожнение, что уменьшает тяжесть в желудке.
Комбуча
Комбуча – это ферментированный напиток, богатый пробиотиками и антиоксидантами. Благодаря своим компонентам, комбуча способствует здоровью кишечника, борется с воспалительными реакциями и помогает устранить вздутие.
Бананы
Как мы уже говорили ранее, калий и клетчатка помогают улучшить работу желудочно-кишечного тракта и бороться с вздутием, поддерживая баланс жидкости.
Папайя
Папайя / Фото Unsplash
Она содержит фермент папаин, который помогает организму расщеплять аминокислоты. Это способствует здоровому пищеварению и помогает избежать вздутия живота.
Спаржа
Спарж – еще один источник клетчатки. Кроме этого, в каждой порции содержится инулин – вид пребиотической клетчатки, который поддерживает здоровье кишечника и способствует регулярным опорожнением.
Овсянка
В овсяной каши есть уникальный тип клетчатки – бета-глюкан, который имеет мощные противовоспалительные свойства и улучшает работу желудка.
Ананас
Ананас / Фото Unsplash
Ананас известен большим количеством витамина С, марганца и витаминов группы B. Тропический фрукт богат бромелайном – ферментом, который используется для лечения расстройств пищеварения.
Куркума
Мы уже неоднократно рассказывали о противовоспалительном действии куркумина. Сегодня пришло время вспомнить о его положительном влиянии на состояние кишечника. Согласно исследованиям, специя уменьшает симптомы СРК, включая газы, вздутие живота и запоры.
Киноа
Если вы чувствуете вздутие живота после употребления макарон и хлеба, стоит перейти на безглютеновые зерна, такие как киноа.
Киноа тоже богата полезными соединениями (клетчаткой и антиоксидантами), которые помогают бороться с вздутием живота, даже если вы не на безглютеновой диете.
Яблоки
В яблоках много растворимой клетчатки, что может ускорить движение пищи по пищеварительному тракту. Это полезно для лечения запоров и вздутия живота.
Ревень
Ревень содержит соединение сеннозид, которое стимулирует моторику органов пищеварения. Также свежий ревень помогает повысить количество потребленной клетчатки.
Киви
Киви / Фото Unsplash
Клетчатка и калий усиливаются актинидином – ферментом который улучшает пищеварение и ускоряет опорожнение.
Мятный чай
Листья мяты уменьшает воспаление и устраняет симптомы СРК, среди которых – боль в желудке, запор и вздутие живота. Более того, чай помогает в борьбе с желудочно-кишечными спазмами.
Укроп
Укроп и его семена имеют спазмолитические свойства, то есть он может помочь расслабить мышцы в кишечнике, чтобы облегчить газообразование и устранить вздутие живота. Кроме этого укроп применяется для уменьшения задержки воды в организме.
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