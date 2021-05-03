Вздутие живота является частой проблемой, которая развивается на фоне запора или синдрома чрезмерного газообразования. При этих состояниях особенно важно контролировать, что вы едите и пьете, ведь именно ваш рацион может стать причиной задержки жидкости или наоборот – уменьшить вздутие живота.

К счастью, ряд исследований показал, что нас окружает множество ингредиентов, которые способны улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Ешьте их медленно и тщательно пережевывайте – и уже через короткое время вы заметите уменьшение дискомфорта.

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Авокадо



Авокадо / Фото Unsplash

Это один из самых питательных продуктов, который содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов С и К. В авокадо много калия – минерала, что регулирует баланс жидкости и натрия, поэтому включение авокадо в рацион поможет предотвратить задержку воды.

Что касается предотвращения вздутия живота, плоды авокадо содержат клетчатку, которая положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Огурец

Огурец – это настоящая находка для тех, кто страдает от вздутия живота. 95% воды в овоще, помогают поддерживать баланс воды в организме, что облегчает вздутие, вызванное обезвоживанием.

Сельдерей

Это же касается сельдерея. Впрочем, кроме воды, в нем содержится манит – тип сахарного спирта, который усиливает диурез и облегчает дефекацию.

Йогурт



Йогурт против запоров / Фото Unsplash

Пробиотики, которые содержатся в натуральном йогурте, играют ключевую роль в здоровье кишечника. Согласно исследованиям, они могут улучшить частоту стула. Кроме того, было доказано, что пробиотики снижают вздутие, вызванное синдромом раздраженного кишечника.

Ягоды

Клубника, черника и ежевика богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. А высокое содержание клетчатки помогает улучшить общее состояние кишечника, предотвратить запоры и вздутие живота.

Зеленый чай

Антиоксиданты зеленого чая нейтрализуют свободные радикалы, а кофеин стимулирует движение желудочно-кишечного тракта и действует как естественное слабительное, которое поддерживает регулярный стул.

Имбирь



Имбирь против запоров / Фото Unsplash

Корень имбиря известен способностью успокаивать пищеварительный дистресс. Некоторые исследования показывают, что имбирь может ускорить опорожнение, что уменьшает тяжесть в желудке.

Комбуча

Комбуча – это ферментированный напиток, богатый пробиотиками и антиоксидантами. Благодаря своим компонентам, комбуча способствует здоровью кишечника, борется с воспалительными реакциями и помогает устранить вздутие.

Бананы

Как мы уже говорили ранее, калий и клетчатка помогают улучшить работу желудочно-кишечного тракта и бороться с вздутием, поддерживая баланс жидкости.

Папайя



Папайя / Фото Unsplash

Она содержит фермент папаин, который помогает организму расщеплять аминокислоты. Это способствует здоровому пищеварению и помогает избежать вздутия живота.

Спаржа

Спарж – еще один источник клетчатки. Кроме этого, в каждой порции содержится инулин – вид пребиотической клетчатки, который поддерживает здоровье кишечника и способствует регулярным опорожнением.

Овсянка

В овсяной каши есть уникальный тип клетчатки – бета-глюкан, который имеет мощные противовоспалительные свойства и улучшает работу желудка.

Ананас



Ананас / Фото Unsplash

Ананас известен большим количеством витамина С, марганца и витаминов группы B. Тропический фрукт богат бромелайном – ферментом, который используется для лечения расстройств пищеварения.

Куркума

Мы уже неоднократно рассказывали о противовоспалительном действии куркумина. Сегодня пришло время вспомнить о его положительном влиянии на состояние кишечника. Согласно исследованиям, специя уменьшает симптомы СРК, включая газы, вздутие живота и запоры.

Киноа

Если вы чувствуете вздутие живота после употребления макарон и хлеба, стоит перейти на безглютеновые зерна, такие как киноа.

Киноа тоже богата полезными соединениями (клетчаткой и антиоксидантами), которые помогают бороться с вздутием живота, даже если вы не на безглютеновой диете.

Яблоки

В яблоках много растворимой клетчатки, что может ускорить движение пищи по пищеварительному тракту. Это полезно для лечения запоров и вздутия живота.

Ревень

Ревень содержит соединение сеннозид, которое стимулирует моторику органов пищеварения. Также свежий ревень помогает повысить количество потребленной клетчатки.

Киви



Киви / Фото Unsplash

Клетчатка и калий усиливаются актинидином – ферментом который улучшает пищеварение и ускоряет опорожнение.

Мятный чай

Листья мяты уменьшает воспаление и устраняет симптомы СРК, среди которых – боль в желудке, запор и вздутие живота. Более того, чай помогает в борьбе с желудочно-кишечными спазмами.

Укроп

Укроп и его семена имеют спазмолитические свойства, то есть он может помочь расслабить мышцы в кишечнике, чтобы облегчить газообразование и устранить вздутие живота. Кроме этого укроп применяется для уменьшения задержки воды в организме.