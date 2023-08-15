5 неожиданных побочных эффектов от арбуза: вы этого не знали

Арбуз – это невероятно вкусная ягода, и вы точно хотите насладиться ею в течение лета. Впрочем, будьте внимательны, ведь у этого плода есть целый ряд неожиданных недостатков, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Арбуз имеет огромное количество преимуществ для здоровья и может помочь вам оздоровиться, однако употреблять его нужно очень осторожно. Большое количество этой ягоды может вызвать неприятные симптомы и заболевания.

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Расстройство кишечника

Арбузы крайне богаты ликопином, и именно поэтому не стоит употреблять их в большом количестве. Это может привести к диарее, рвоте, вздутию живота, расстройству пищеварения, газам и изжоге. У пожилых людей эти симптомы могут быть хуже, ведь с возрастом пищеварительная система может серьезно ухудшиться.

Сердечно-сосудистые расстройства

Учитывайте и то, что в арбузе достаточно большое количество калия. И хотя это вещество необходимо для нормального функционирования организма, употребление такой пищи в больших количествах может привести к проблемам с сердцем.

Среди проблем, которые могут возникнуть из-за чрезмерного потребления арбуза: слабое давление, нерегулярное сердцебиение и даже остановка сердца. Калий может также негативно повлиять на двигательный контроль и нервную систему.

Плохо влияет на людей с диабетом

Воздержаться от употребления арбузов следует и людям, страдающим диабетом. Кроме витаминов и минералов в ягоде есть немало сахара, ведь он очень сладкий. Добавление арбуза в ежедневный рацион может повысить уровень сахара в крови.

Аллергические реакции

Вы могли и не подозревать, однако многие люди страдают от аллергии на арбуз. Итак, если после нескольких его ломтиков на вашем теле появились сыпи, или если вы чувствуете головную боль, головокружение и зуд языка, это может означать, что следует отказаться от арбуза в своем питании.



Арбуз может вызвать аллергию / Фото Pexels

Аллергическая реакция на арбуз чаще всего проявляется у людей, также имеющих аллергии на морковь и огурец.

Не стоит есть во время беременности

Немалое количество женщин во время беременности беспокоит состояние, называемое гестационным диабетом. Это распространенная, но очень серьезная проблема. Потребление большого количества арбузов повышает сахар в крови и может привести к гестационному диабету.

Поэтому беременным женщинам лучше отказаться от арбуза на несколько месяцев или проконсультироваться по его употреблению со своим врачом.