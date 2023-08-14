Вы могли и не догадываться, но некоторые люди всего после одного стакана йогурта могут получить целый букет негативных последствий: от проблем с кишечником до крапивницы. Чтобы избежать этого, убедитесь, что у вас нет противопоказаний к употреблению этого продукта.

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Кому йогурт может навредить

Одна из основных проблем с употреблением йогурта – некоторые люди имеют на него аллергию. Если вы не переносите йогурт, это значит, что следует избегать всех молочных продуктов, поскольку йогурт образуется путем бактериального брожения молока.

Впрочем, иногда плохая реакция организма на йогурт может быть вызвана непереносимостью лактозы или другими состояниями, вызывающими подобные симптомы.

Важно отметить, что аллергия на молоко является одной из распространенных пищевых аллергий среди детей. Приблизительно 2 – 3 ребенка из ста имеют эту аллергию, и хотя многие из них перерастают ее, с некоторыми она может остаться и во взрослом возрасте.



Аллергия на йогурт может быть вызвана молочным белком / Фото Pexels

Аллергия на коровье молоко возникает из-за сбоя иммунной системы. И когда человек употребляет содержащую его пищу, организм ошибочно воспринимает продукт как вредное вещество и запускает выработку иммуноглобулина – антител, вызывающих аллергическую реакцию.

Учтите, что некоторые факторы могут увеличить риск развития такой аллергии. В частности, если у вас много других аллергий, это может означать, что вы более склонны к аллергии на молоко. Также важное влияние имеет генетика: если такая аллергия есть у ваших родителей, братьев или сестер, это также повышает риски.

Среди симптомов аллергии на молоко:

расстройство желудка;

крапивница;

рвота;

боль в животе;

диарея;

стула с кровью.

Вы, вероятно, и не догадывались, однако чаще всего и вызывающие аллергическую реакцию молочные белки содержатся не только в молоке и йогурте, но и в ряде других продуктов и блюд.

В частности, если у вас есть аллергия на коровье молоко, попробуйте избегать тунца, сливочного масла, пудинга, злаковых и карамельных конфет.