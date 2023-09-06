Вот 4 побочных эффекта от употребления яблок, о которых вы должны знать

Если вы любите есть яблоки, сначала убедитесь, что они не повредят вашему здоровью. Эти фрукты содержат много питательных веществ и витаминов, однако могут удивить неожиданными побочными эффектами.

В целом яблоки являются очень здоровым и полезным перекусом, однако если вы будете есть их слишком много или имеете определенные противопоказания, они могут нанести вам некоторый вред.

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Проблемы с стулом

Большинство клетчатки, содержащейся в яблоках, растворимы, ведь эти фрукты чрезвычайно богаты веществом пектин, хотя в кожуре яблок и есть определенное количество нерастворимой клетчатки. Согласно экспертам из WebMD, высокий уровень клетчатки в продуктах может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если вы едите слишком много яблок, это может вызвать жидкий стул и даже диарею, поэтому если вы слишком восприимчивы к проблемам с желудком, попробуйте ограничить яблоки в своем рационе. Впрочем, обычно этот эффект возникает только в том случае, если вы не привыкли к диете с большим количеством клетчатки.

Боль в животе

Некоторые люди могут заметить легкую боль в животе после употребления яблок. Это, скорее всего, еще один симптом, возникающий из-за высокого содержания клетчатки в яблоках. Переваривание клетчатки может вызвать накопление газов в желудочно-кишечной системе, так что вы можете почувствовать спазмы или метеоризм.

Воздействие пестицидов

Кроме случаев, если вы приобретаете яблоки из ферм, вы можете поглотить незначительное количество пестицидов вместе с ними. Впрочем, чистка яблок от кожицы может устранить эти вещества, однако это лишит вас большого количества витаминов и уменьшит пищевую ценность фруктов.



Яблоки могут содержать пестициды / Фото Pexels

Также будьте осторожны, если вы употребляете нашедшие яблоки на улице: вы не можете узнать, какие пестициды на них использовались. Кроме того, опавшие плоды могут быть заражены кишечной палочкой и привести к пищевому отравлению.

Аллергическая реакция

Аллергия на яблоки – это не очень распространенное явление, но она все равно может проявиться даже у взрослых людей. Поэтому если после употребления яблок вы чувствуете жжение вокруг рта и губ, отек языка, зуд и слезоточивость и зуд. Об этих побочных эффектах употребления фруктов рассказывают в клинике Майо.

Согласно данным Манчестерского центра наук о здоровье, аллергия на груши означает, что, скорее всего, у вас также есть аллергия и на яблоки. Другими сопутствующими аллергиями могут быть пыльца березы, сырой картофель. орехи и персики.