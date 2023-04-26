Лучший друг похудения: неожиданная польза черники

Летний сезон уже на носу, а это значит, что стоит подготовить аппетит и желудки к вкусным ягодам. В конце концов можно будет смаковать вволю сладких перекусов, которые не вредят организму.

Если вы решились соблюдать здоровое питание, чтобы улучшить самочувствие и избавиться от лишних килограммов, вам следует заручиться поддержкой этих ягод.

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Какая ягода самая лучшая для похудения

Не во всех ягодах можно найти нужные для здорового функционирования организма витамины и элементы. Однако существуют такие, которые собрали на себе весь возможный максимум, чтобы обеспечить вас лучшим миксом.

Речь идет о вкусной чернике, которая буквально переполнена антиоксидантами. Они очень нужны вашему организму и будут способствовать процессам омоложения и похудения. Диетолог Триста Бест объясняет, что антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые начинают с возрастом появляться в организме и провоцируют процессы старения, означающие не только появление морщин, но и негативные изменения во всех органах и системах.

Антиоксиданты – это питательные компоненты, помогающие поглощать свободные радикалы. Свободные радикалы могут вызвать повреждение ДНК, устаревать кожу и способствовать воспалению – все это становится важным для борьбы с возрастом,

– объясняет диетолог Алисия Гелвин.

Поэтому пока антиоксиданты помогают уменьшить воспаление в организме, клетчатка и пребиотики, также содержащиеся в чернике, питают наши полезные кишечные бактерии. А этот процесс напрямую связан с грядущим быстрым похудением. Ведь вместе с микробиомом улучшается процесс и темпы пищеварения.

Ягоды – это всегда отличная составляющая правильного рациона. Они легко заменят любимые сладости, но не повлияют отрицательно на организм, в том числе уровень глюкозы в крови. Однако это возможно с другими фруктами, имеющими высокое содержание сахара. А антиоксиданты защищают мозг и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.