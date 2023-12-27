Свежий воздух, сауна и клетчатка: 5 способов улучшить работу мозга

Для здорового функционирования наш мозг требует внимания и заботы так же, как и все остальные органы. Мы привыкли следить за здоровьем глаз, полости рта, волосами, ногтями и кожей, но как правильно следить за важнейшим нашим органом? Ценные советы дала диетолог Оксана Скиталинская.

По ее словам, чтобы сохранить мозг в трудоспособном состоянии на долгие годы, важно не только разгадывать кроссворды, как советуют популярные журналы, но и правильно питаться, отказаться от курения, ограничить потребление сладостей, не забывать о воде и дышать свежим воздухом.

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Диетолог Оксана Скиталинская часто делится в своем инстаграмм-профиле советами по питанию. За ней следят более 50 тысяч поклонников, поэтому на этот раз она рассказала, как правильно поддерживать в тонусе наш мозг, чтобы он оставался как можно дольше здоровым.

Как сохранить здоровье мозга

Дышите свежим воздухом

Не забывайте каждый день выходить на улицу на небольшую прогулку или проветривайте окна в комнатах. Нашему мозгу обязательно нужен кислород, поэтому свежий воздух позволит ему лучше функционировать.

Если вы любите растения, то можете приобрести определенные виды, которые фильтруют воздух (антуриум Андре, гербера Джемсона, сциндапсус, аглаонема, хлорофитум, садовая хризантема).

Посещайте сауну

С потом выходит много токсинов, которые не перегружают почки и печень. Во время сауны пейте воду с электролитами. Простейший электролитный раствор – компот из разных сухофруктов,

– отметила диетолог.

Употребляйте клетчатку

Вы уже, наверное, слышали, что мозг и кишечник тесно связаны друг с другом. Поэтому для того, чтобы в кишечнике было достаточно полезных бактерий, употребляйте продукты, богатые клетчаткой. Это лук, чеснок, картофель, грибы, овсянка, перловая и пшенная крупа, ягоды клюквы, морская водоросль люминария. Особенно ценны квашеные (ферментированные) продукты такие как квашеная капуста или свекла.

В целом, на ментальное здоровье влияет состояние сердечно-сосудистой системы, зубов, почек, щитовидной железы, надпочечников, поэтому важно следить за своим здоровьем.



Не забывайте употреблять клетчатку / Фото Pexels

Занимайтесь спортом

Обязательно занимайтесь физической активностью. Диетолог говорит, что следует применять ходьбу, отжимание, подтягивание и т.д.

Достаточно спите

Также не менее важен глубокий сон, без лишнего света и шума. Благодаря полноценному сну наш организм способен хорошо восстановиться, а мозг будет хорошо работать.