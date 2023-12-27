Не всегда потеря памяти – это первый признак деменции. Но словами квалифицированного оптомэтриста Рошни Пателя, есть и менее известный симптом деменции, который может поразить ваши глаза.

Интересно Это должен знать каждый: как уберечься от опасности в темное время суток

Какой симптом деменции можно заметить в глазах

Часто распространенную проблему, которая может появиться в ваших глазах, "не замечают" как симптом деменции. Именно поэтому оптомэтрист Патель говорит о том, что очень важно распознавать потерю зрения как один из тревожных сигналов.

Чем старше вы становитесь, деменция и утрата зрения становятся все более распространенными. Приблизительно каждый девятый мужчина старше 60 лет живет с потерей зрения, а примерно каждый 11-й в этой возрастной группе живет с деменцией,

– рассказал Патель.

Но люди с деменцией могут иметь симптомы потери зрения, вызванные мозгом, даже если их глаза все еще здоровы. Деменция может вызвать немало изменений в мозге, в том числе и то, как мозг обрабатывает информацию.



Потеря зрения может быть признаком деменции / Фото Pexels

Симптомы потери зрения могут трудно отличить от признаков деменции, ведь заболевание можно легко спутать и принять за эффект другого. Именно поэтому важно, чтобы люди с деменцией регулярно проверяли зрение, поскольку тесты могут помочь определить заболевание глаз. А это в свою очередь поможет в лечении и поможет предотвратить потерю зрения.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Многие исследования также показывают, что проблемы со зрением могут быть одним из "первых" признаков деменции. В частности, сканирование сетчатки, которое провели в Институт неврологии UCSF Weill, показало, что сетчатка может выявить ключевые изменения в кровеносных сосудах, а они могут быть ключевыми признаками болезни Альцгеймера.