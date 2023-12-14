Помощь при ожогах: что нужно делать, если вы обожгли палец

В быту часто такое случается, что по неосторожности мы можем обжечь палец. Это распространенная травма, но не очень приятная. Если правильно оказать медицинскую помощь, это будет способствовать быстрому заживлению раны.

Ожог – это травма кожи, которая вызвана действием тепла, электроэнергии или химических веществ. Чаще мы подвергаемся ожогам на кухне во время приготовления пищи. В таких случаях в первую очередь появляется покраснение кожи, отечность и боль.

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Впрочем, бывают и несколько хуже случаи, когда появляется сильная боль с интенсивным покраснением и образованием пузырей, которые наполняются прозрачной водой.

Чтобы не произошло таких неприятных последствий, следует сразу после термического ожога оказать медицинскую помощь.

Что делать при ожогах

– это повреждение кожи вследствие контакта с огнем, горячим паром, горячей жидкостью, кипятком, раскаленным предметом.

Итак, прежде всего обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры. Важно это сделать сразу и не позднее трех часов после поражения.

Используйте противоожоговую повязку, если имеете такую. Она хорошо охлаждает место ожога и уменьшает вероятность возникновения волдырей. Если такой повязки нет, тогда прикройте ожог стерильной повязкой из марли. Выпейте воду и примите обезболивающую таблетку, если чувствуете, что палец сильно жжет, а боль не утихает.



Ожог перевяжите повязкой из марли / Фото Pexels

Что нельзя делать при ожогах

Категорически запрещено прикладывать к ожогам лед. Если вы раньше этим грешили, то совсем забудьте о таком "лечении".

Не стоит смазывать ожоги маслом или алоэ вера. Не рекомендовано прокалывать волдыри, а если они лопнут – перемотайте палец стерильной повязкой.

Что не менее важно – забудьте об использовании препаратов, содержащих спирт, ведь из-за этого ожог может только усилиться.