Если ваша обувь достаточно скользкая и вы замечаете, как скользите на тротуарах с гололедицей, стоит прибегнуть к нескольким действенным шагам. О них рассказали спасатели на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Как уберечься от падения на гололедице

Перед выходом на улицу натрите подошву обуви наждачной бумагой, а также его можно прикрепить к самой подошве. Такая бумага не даст обуви скользить.

Попробуйте намазать на подошву клей "Момент" и поставьте обувь на песок. Вы точно замечали, как гололед посыпают песком, который не позволяет обуви скользить, поэтому ваша обувь с песком создаст аналогичный эффект.

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует выходить на улицу в гололед пожилым людям, однако если вынудила потребность – следует взять с собой палку с резиновым наконечником. А еще лучше будет, если вы возьмете кого-нибудь с собой, чтобы уберечь себя от серьезных травм на случай падения. Также без сопровождения нельзя выходить в гололед. беременным женщинам.



Будьте очень осторожны в гололедицу / Фото Сихов Медиа

Как уменьшить риск травм в период гололеда.

Иногда работа в офисе или срочные дела не позволяют нам переждать погодные условия, поэтому мы вынуждены выходить на улицу при наличии гололеда. Поэтому советуем вам ознакомиться с несколькими правилами, которые снизят риск травм.

Ходите не спеша , при этом немного расслабляя ноги в коленях и ступайте на всю подошву. Ваши руки не должны быть заняты пакетами и сумками. Спешка увеличивает опасность поскользнуться.

, при этом немного расслабляя ноги в коленях и ступайте на всю подошву. Ваши руки не должны быть заняты пакетами и сумками. Спешка увеличивает опасность поскользнуться. Если чувствуете нарушение равновесия – быстро присядьте. Таким образом, у вас есть шанс удержаться на ногах.

Ступая на скользкую дорогу заберите руки из карманов , поскольку это увеличивает не только риск падения, но и получение тяжелых травм или переломов.

, поскольку это увеличивает не только риск падения, но и получение тяжелых травм или переломов. Что не менее важно – обходите металлические крышки люков . Они могут быть покрыты льдом, а еще плохо закреплены и переворачиваться, что в результате добавит травм.

. Они могут быть покрыты льдом, а еще плохо закреплены и переворачиваться, что в результате добавит травм. Особенно опасно идти по краю проезжей части дороги . Такое неосторожное хождение может обернуться тем, что вы упадете на дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар.

. Такое неосторожное хождение может обернуться тем, что вы упадете на дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар. Очень важно помнить, что перебегать проезжую часть во время снегопада и гололедицы – запрещено. А все потому, что тормозной путь машины увеличивается, а падение перед движущимся автомобилем может привести к непоправимым падениям.

Также важно зимой держаться подальше от домов с сосульками, которые в период таяния и льда могут представлять большую опасность для людей. Держитесь всегда середины тротуара.

Если с вами случилась неприятная ситуация и вы упали, а из-за некоторого почувствовали в голове боль, тошноту, боль в суставах или заметили опухоли – обязательно обратитесь в травмпункт, чтобы избежать плохих последствий