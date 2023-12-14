Допомога при опіках: що треба робити, якщо ви обпекли палець

У побуті часто таке трапляється, що через необережність ми можемо обпекти палець. Це поширена травма, але не дуже приємна. Якщо правильно надати медичну допомогу, то це сприятиме швидкому загоєнню рани.

Опік – це травма шкіри, яка викликана дією тепла, електроенергії чи хімічних речовин. Найчастіше ми піддаємося опікам на кухні під час приготування їжі. У таких випадках першочергово з’являється почервоніння шкіри, набряклість і біль.

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Втім бувають й трохи гірші випадки, коли з’являється сильний біль з інтенсивним почервонінням та утворенням міхурів, які наповнюються прозорою водою.

Щоб не сталося таких неприємних наслідків, варто одразу після термічного опіку надати домедичну допомогу.

Що робити при опіках

– це пошкодження шкіри внаслідок контакту з вогнем, гарячим паром, гарячою рідиною, окропом, розпеченим предметом.

Отож, насамперед обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури. Важливо це зробити одразу і не пізніше трьох годин після ураження.

Використайте протиопікову пов’язку, якщо маєте таку. Вона добре охолоджу місце опіку та зменшує ймовірність виникнення пухирів. Якщо такої пов’язки немає, тоді прикрийте опік стерильною пов’язкою з марлі. Випийте воду і прийміть знеболювальну таблетку, якщо відчуваєте, що палець сильно пече, а біль не вщухає.



Опік перев'яжіть пов'язкою з марлі / Фото Pexels

Що не можна робити при опіках

Категорично заборонено прикладати до опіку лід. Якщо ви раніше цим грішили, то зовсім забудьте про таке "лікування".

Не варто змащувати опіки олією чи алое вера. Не рекомендовано проколювати пухирі, а якщо вони луснуть – перемотайте палець стерильною пов’язкою.

Що не менш важливо – забудьте про використання препаратів, що містять спирт, адже через це опік може лише посилитися.