Одежду после неудачной стирки можно спасти: вот, что нужно сделать

Иногда стирка может удивить нас неприятными последствиями. Кажется, что испорченные вещи восстановить невозможно, впрочем, это далеко не так.

Ошибки при стирке можно исправить. Вам следует только воспользоваться несколькими важными советами. О них рассказала Сара Агирре – эксперт по домашнему хозяйству, имеющея более 20 лет опыта.

К теме Как избежать затхлого запаха из одежды: эти рекомендации вам помогут

Уменьшенные вещи

После стирки мы можем заметить, как наша одежда стала меньше. Начальный размер такой свитер можно придать снова.

Добавьте 2–3 столовых ложки кондиционера для волос в ведро воды комнатной температуры. Уложите свитер в ведро, чтобы он замочился примерно на 5 минут. Затем положите свитер на чистое сухое полотенце и медленно и аккуратно попробуйте растянуть волокна и изменить форму изделия, прежде чем дать ему высохнуть.

Засохшие пятна

После высыхания пятна удалить очень сложно, но возможно. Если вы уже использовали пятновыводитель, попробуйте использовать его еще раз.

Замочите пятно или воспользуйтесь более действенным пятновыводителем. Для белой одежды попробуйте использовать лимонный сок и поместить его на солнце. И лимонный сок, и солнце действуют как отбеливающие средства. Обязательно тщательно прополоскайте одежду перед повторной стиркой.



Засохшие пятна после стирки можно все еще удалить / Фото Simya

Грязь на белом

Белые ткани могут пожелтеть, посереть и потускнеть. Для серого и тусклого белого белья попробуйте тройное замачивание. Сначала замочите белое в растворе, состоящее из 2 столовых ложек жидкого средства для мытья посуды.

Затем промойте белую одежду и замочите в растворе из 2 столовых ложек нашатырного спирта. Затем промойте одежду и замочите в ведре с теплой водой и 2 столовыми ложками уксуса. Тщательно промойте и высушите. Этот метод замачивания сделает ваше белое белье ярким и чистым.

Оттенок розового

Иногда из-за неудачного формирования белого и цветного наряда, в барабане случайно может оказаться красный наряд, который после стирки придаст вещам розовый оттенок.

Чтобы попытаться решить эту проблему, вам понадобится химическое средство, которое убирает оттенок из белых вещей и отбеливает их. Как этим средством пользоваться – читайте в инструкции.