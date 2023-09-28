Вернуть хороший запах одежды и избавиться от неприятного запаха плесени все же возможно. Для этого вам нужно воспользоваться домашними продуктами, которые есть на кухне у каждой хозяйки.

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Промойте уксусом

Вам может показаться это странным, но попробуйте постирать одежду с уксусом. Для этого установите в стиральной машине высокую температуру, если одежда это «выдержит». Распределите одежду как можно более равномерно в стиральной машине и вылейте на нее большой стакан уксуса. Затем запустите приложение без моющего средства! Кислоты в уксусе помогают бороться с бактериями. После такой стирки грибки на одежде исчезнут.

Промойте пищевой содой

После того, как вы постирайте одежду с уксусом, приступайте к следующему шагу. Снова разложите одежду в стиральной машине и посыпьте ткань большой чашкой пищевой соды. Снова запустите машину на высокой температуре без моющего средства. Пищевая сода оказывает нейтрализующее действие, благодаря чему оставшиеся запахи исчезнут из вашей одежды.



От запаха плесени можно легко избавиться.

Высушите на солнце

Дальше вам нужно высушить одежду на солнце. Лучи солнца обладают дезинфицирующим действием, что убьет еще больше бактерий.