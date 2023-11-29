Эти 5 продуктов уменьшат тревогу и симптомы депрессии

Зима – это время года, когда вы можете испытывать больше стресса, чем обычно. И скорректировать самочувствие можно с помощью продуктов, которые вы потребляете каждый день. Убедитесь, что вы едите полезную и питательную пищу.

Со всеми дедлайнами, которые нужно выполнить и работой и подготовкой к праздникам преодоления тревоги может показаться вам задачей, которую невозможно выполнить. Но, к счастью, это не совсем так. Кроме вспомогательных мероприятий, типа терапии, занятия физическими упражнениями и ежедневных прогулок вы также можете попробовать несколько изменить свой рацион. Какие именно продукты следует к нему добавить, рассказала доктор медицинских наук Ума Найду.

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Жирная рыба

Если вы хотите поддержать здоровье ткани мозга и потенциально психологическое благополучие, вам следует чаще есть жирную рыбу, к которой принадлежит лосось и тунец. Оба этих сорта рыбы наполнены омега-3 жирными кислотами, которые очень полезны для вашего мозга.

Жиры работают, защищая мозг от окислительного стресса и воспалений, которые могут быть связаны с нарушениями настроения. Но если вы не любите рыбу, омега-3 жира можно найти и в некоторых продуктах растительного происхождения, например, в грецких орехах или семенах чиа. Впрочем, учитывайте также, что они не будут усваиваться организмом так хорошо, как жиры в морепродуктах.

Лиственная зелень

Шпинат и капуста – одни из лучших продуктов для здоровья мозга. Дело в том, что они переполнены питательными веществами, способствующими хорошему настроению. В частности, там содержится немало полифенолов, витамина Е и витамина С, и все они обладают противовоспалительными свойствами.



Шпинат очень полезен для здоровья / Фото Pexels

Кроме того, витамин С также помогает очистить организм от избытка кортизола, который также известен как "гормон стресса".

Ягоды

Возможно, ягоды – это далеко не первый продукт, об употреблении которого вы думаете зимой, но все же попробуйте добавить его в свой рацион. Ягоды могут совершить чудеса для вашего кишечника, и вы будете удивлены тем, как это в свою очередь повлияет на ваш мозг.

В частности, наиболее полезны клубники, черника и малина, ведь это ярко окрашенные ягоды, наполненные клетчаткой – а это питательное вещество поддерживает микробный баланс в кишечнике.

Устрицы

Если вы любите моллюсков, то этот продукт для вас. Устрицы – это еще один отличный продукт, чтобы уменьшить тревогу и депрессию. Так полезны они из-за того, что в них содержится немало цинка, а это очень важный для организма минерал.

Цинк регулирует уровень нейромедиаторов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и серотонина, которые имеют решающее значение для регулирования настроения и стресса.

– поделилась Ума Найду.

Темный шоколад

Видимо, вы уже замечали, что употребление шоколада может поднять вам настроение, однако у этого есть научное объяснение. В этой вкусности есть немало антиоксидантов и полифенолов, стимулирующих функцию мозга. Кроме того, шоколад также может улучшить работу вашего кишечника и питать полезные бактерии, а это способствует вашему психическому здоровью через связь кишечника с мозгом.