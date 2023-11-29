Ці 5 продуктів зменшать тривогу та симптоми депресії

Зима – це пора року, коли ви можете відчувати більше стресу, ніж зазвичай. Та відкоригувати самопочуття можна за допомогою продуктів, які ви споживаєте кожного дня. Переконайтеся, що ви їсте корисну та поживну їжу.

З усіма дедлайнами, які потрібно виконати та роботою і підготовкою до свят подолання тривоги може здатися вам завданням, яке неможливо виконати. Та, на щастя, це не зовсім так. Окрім допоміжних заходів, на кшталт терапії, заняття фізичними вправами та щоденних прогулянок ви також можете спробувати дещо змінити свій раціон. Які саме продукти варто до нього додати, розповіла докторка медичних наук Ума Найду.

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Жирна риба

Якщо ви хочете підтримати здоров'я тканини мозку та потенційно психологічне благополуччя, вам варто частіше їсти жирну рибу, до якої належить лосось та тунець. Обидві ці сорти риби наповнені омега-3 жирними кислотами, які дуже корисні для вашого мозку.

Жири працюють, захищаючи мозок від окислювального стресу та запалень, що можуть бути пов'язані з розладами настрою. Та якщо ви не любите рибу, омега-3 жири можна знайти і в деяких продуктах рослинного походження, наприклад, у волоських горіхах чи насінні чіа. Втім, зважайте також на те, що вони не будуть засвоюватися організмом так добре, як жири у морепродуктах.

Листова зелень

Шпинат та капуста – це одні з найкращих продуктів для здоров'я мозку. Річ у тому, що вони переповнені поживними речовинами, що сприяють хорошому настрою. Зокрема, там міститься чимало поліфенолів, вітаміну Е та вітаміну С, і всі вони мають протизапальні властивості.



Шпинат дуже корисний для здоров'я / Фото Pexels

Окрім того, вітамін С також допомагає очистити організм від надлишку кортизолу, який також відомий як "гормон стресу".

Ягоди

Можливо, ягоди – це далеко не перший продукт, про вживання якого ви думаєте взимку, та все ж спробуйте додати його до свого раціону. Ягоди можуть зробити дива для вашого кишківника, і ви будете здивовані тим, як це своєю чергою вплине на ваш мозок.

Зокрема, найкориснішими будуть полуниця, чорниця та малина, адже це яскраво забарвлені ягоди, що наповнені клітковиною – а ця поживна речовина підтримує мікробний баланс у кишківнику.

Устриці

Якщо ви полюбляєте молюсків, то цей продукт для вас. Устриці – це ще один чудовий продукт, щоб зменшити тривогу та депресію. Такі корисні вони через те, що у них міститься чимало цинку, а це дуже важливий для організму мінерал.

Цинк регулює рівень нейромедіаторів гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) і серотоніну, які мають вирішальне значення для регулювання настрою та стресу,

– поділилася Ума Найду.

Темний шоколад

Певно, ви вже помічали, що вживання шоколаду може підняти вам настрій, проте у цього є наукове пояснення. У цьому смаколику є чимало антиоксидантів та поліфенолів, що стимулюють функцію мозку. Окрім того, шоколад також може покращити роботу вашого кишківника та живити корисні бактерії, а це зрештою сприяє вашому психічному здоров'ю через зв'язок кишківника з мозком.