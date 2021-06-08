Что есть для красивой кожи: 10 продуктов, которые ускоряют выработку коллагена

Люди начинают терять коллаген после 20 лет, а после 40 – ежегодно из организма выводится 1% главного белка. Добавки с коллагеном доступны не для всех: их высокая цена и недосказанная эффективность часто отпугивают. Поэтому для начала попробуйте улучшить состояние кожи с помощью еды.

Согласно данным исследовательской компании Grand View Research, к 2027 году отрасль, связанная с выработкой продуктов с содержанием коллагена возрастет до 7,5 миллиарда долларов. Прежде всего это следствие антивозрастных свойств продукта. При этом наука поддерживает этот бум: исследования действительно фиксируют, что коллаген способствует восстановлению кожи, а также помогает снизить боль после занятий спортом и при остеоартрите.

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Бульон из говяжьих костей



Как избавиться морщин без масок для лица / Фото Pexels

Крупный рогатый скот является одним из 4-х основных источников коллагена. Если вы ищете коллаген I типа, который как раз и играет первостепенную роль в здоровье кожи, волос и ногтей, бульон из говяжьих костей – самый подходящий выбор.

Куриная кожа

Женщины от 39 до 59 лет, которые употребляли пероральные добавки с коллагеном в течение 12 недель, улучшили состояние своей кожи, в том числе уменьшилось количество возрастных линий и морщин на лице, снижалась сухость кожи и покраснение, увеличивалась эластичность кожи. В эксперименте использовались добавки с экстрактом куриного хряща, который, как показывают исследования, пополняет запасы коллагена I – III типов.

Чтобы получить этот коллаген с пищей, попробуйте употреблять цыпленка с кожурой. Для этого подойдет как целое отварное бедро или грудка, так и фарш.

Бульон из свиной кости

Свиной коллаген очень похож на человеческий, поэтому его часто используют в медицинских учреждениях для восстановления кожи и укрепления кож, а также ускорения заживления ран.

Сардины

Рыбный коллаген сконцентрирован в костях, коже и чешуе, поэтому выберите рыбу, которую вы можете съесть целиком, например сардины.

Мясные субпродукты

Коллаген I типа концентрируется в органах. Печень, сердце, мозг и кровь также могут стать хорошим источником белка.

Напитки с коллагеном



Коллаген ускоряет восстановление кожи / Фото Pexels

Если вы придерживаетесь растительной диеты – ваш выбор напитки с гидролизованным коллагеном, которые легко усваиваются организмом. Порошок, который вы будете добавлять в свои напитки – это пептиды, изъятые из первичного источника. Благодаря форме выпуска, он легко сочетается с любой пищей.

Мармелад и желе

Это не особо здоровый способ получить коллаген, поскольку в этом варианте он доставляется в организм с большим количеством сахаров. Но все же мармеладные конфеты и желе, делаются из желатина, который является частично гидролизованным коллагеном.

Ягоды

Черника, малина, клубника, ежевика – все они содержат витамин С, который помогает организму вырабатывать коллаген. Да и сам по себе витамин С полезен для здоровья кожи: исследования показали, что у людей с дефицитом витамина, хуже состояние кожи, чем у тех, кто регулярно ест продукты с его содержанием.

Брокколи

Порция обеспечивает организм дневной дозой витамина С, который играет важную роль в выработке коллагена. И хотя витамин С необходим для его синтеза, врачи говорят, что не нужно совмещать добавки витамина С и коллагена.

Сок алоэ вера

Алоэ продемонстрировало антивозрастные свойства: в небольшом исследовании 40-летние женщины применяли добавки алоэ в течение 8 недель. Как следствие – контуры лица стали более четкими, а морщины – менее выраженными.