Що їсти для красивої шкіри: 10 продуктів, які пришвидшують вироблення колагену

Люди починають втрачати колаген після 20 років, а після 40 – щорічно з організму виводиться 1% головного білка. Добавки з колагеном доступні не для всіх: їх дорога ціна та сумнівна ефективність часто відлякують. Тож для початку спробуйте покращити стан шкіри за допомогою їжі.

Згідно з даними дослідницької компанії Grand View Research, до 2027 року галузь, пов'язана з виробленням продуктів з вмістом колагену зросте до 7,5 мільярда доларів. Насамперед це наслідок антивікових властивостей продукту. При цьому наука підтримує цей бум: дослідження й справді фіксують, що колаген сприяє відновленню шкіри, а також допомагає знизити біль після занять спортом та при остеоартриті.

До теми Харчові звички, які завдають шкоди печінці

Бульйон з яловичих кісток



Як позбутися зморшок без масок для обличчя / Фото Pexels

Велика рогата худоба є одним з 4-х основних джерел колагену. Якщо ви шукаєте колаген I типу, який якраз і відіграє велику роль у здоров'ї шкіри, волосся і нігтів, бульйон з яловичих кісток – найдоречніший вибір.

Куряча шкірка

Жінки від 39 до 59 років, які вживали пероральні добавки з колагеном впродовж 12 тижнів, покращили стан своєї шкіри, зокрема зменшилася кількість вікових ліній та зморшок на обличчі, скоротилася сухість шкіри та почервоніння, збільшилася еластичність шкіри. В експерименті використовувалися добавки з екстрактом курячого хряща, який, як свідчать дослідження, поповнює запаси колагену I – III типів.

Щоб отримати цей колаген з їжею, спробуйте вживати курча зі шкіркою. Для цього підійде як ціле відварене стегно чи грудка, так і фарш.

Бульйон зі свинячої кістки

Свинячий колаген дуже схожий на людський, тому його часто використовують в медичних закладах для відновлення шкіри та зміцнення шкіри, а також пришвидшення загоєння ран.

Сардини

Рибний колаген сконцентрований в кістках, шкірі та лусці, тому виберіть рибу, яку ви можете з'їсти цілою, наприклад сардини.

М'ясні субпродукти

Колаген I типу концентрується в органах. Печінка, серце, мозок та кров також можуть стати хорошим джерелом білка.

Напої з колагеном



Колаген прискорює відновлення шкіри / Фото Pexels

Якщо ви дотримуєтеся рослинної дієти – ваш вибір напої з гідролізованим колагеном, який легко засвоюються організмом. Порошок, який ви додаватимете у свої напої, – це пептиди, вилучені з первинного джерела. Завдяки формі випуску, він легко поєднується з будь-якою їжею.

Мармелад і желе

Це не найздоровіший спосіб отримати колаген, оскільки в цьому варіанті він доставляється в організм з великою кількістю цукрів. А все-таки, мармеладні цукерки та желе, виготовлені з желатину, який є частково гідролізованим колагеном.

Ягоди

Чорниця, малина, полуниця, ожина – всі вони містять вітамін С, який допомагає організму виробляти колаген. Та й сам по собі вітамін С корисний для здоров'я шкіри: дослідження показали, що у людей з дефіцитом вітаміну, гірший стан шкіри, аніж у тих, хто регулярно їсть продукти з його вмістом.

Броколі

Порція забезпечує організм денною дозою вітаміну С, який відіграє важливу роль у виробленні колагену. І хоча вітамін С необхідний для його синтезу, лікарі говорять, що не потрібно поєднувати добавки вітаміну С і колагену.

Сік алое

Алое продемонструвало антивікові властивості: в невеликому дослідженні 40-річні жінки застосовували добавки алое впродовж 8 тижнів. Як наслідок – контури обличчя стали чіткішими, а зморшки – менш вираженими.