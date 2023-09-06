Ешьте эти 3 продукта, когда вам хочется сахара и сладкого

Многие испытывают желание есть сладкое в течение дня, и это может испортить даже самую совершенную диету. И если вы замените сладкое более здоровыми продуктами, вы получите немалую пользу для здоровья.

В последнее время все больше людей пытаются отказаться от чрезмерного потребления сахара, однако далеко не все продукты могут утолить вашу тягу к нему.

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Фрукты

Фрукты могут помочь утолить тягу к сахару благодаря высокому содержанию клетчатки в них, а она помогает сбалансировать уровень сахара в крови. Об этом рассказала диетология Изабель Смит.

Одно из исследований, в ходе которого ученые наблюдали за 3518 людьми в течение 12 лет, показало, что употребление умеренного количества фруктов может снизить риск развития диабета 2-го типа.

Во фруктах также сахар, который называют фруктозой, однако она мало влияет на уровень сахара в крови, если потреблять ее в умеренных количествах. И несмотря на отсутствие вреда для здоровья, вы все равно почувствуете сладкий вкус.

Подумайте о таких ягодах, как малина, ежевика и черника. Они могут быть отличным источником питательных веществ, но также могут позаботиться о вашей тяге к сладкому.

– поделилась нутрициологиня Вандана Шет.

Белок

Еще одна немаловажная вещь, которую вы можете сделать для того, чтобы хотеть есть меньше сахара – сочетать фрукты с белком, считает Вандана Шет. Если вы соедините оба продукта в одном приёме пищи, вы точно получите большую пользу для вашего здоровья.



Белок очень полезен для утоления голода / Фото Pexels

Если вы едите больше белка, вы можете уменьшить вашу общую тягу к пище. Кроме того, белок помогает людям с ожирением. Итак, если во время завтрака вы будете употреблять не 13 граммов белка, что является среднестатистическим значением, а 35 граммов, вы можете уменьшить тягу к переработанным сладким продуктам.

Питьевая вода

Да, это может прозвучать удивительно, но потребление обычной питьевой воды может помочь вам утолить тягу к еде. Кроме того, обезвоживание может произвести впечатление, будто вы голодны, хотя это и не так.

Недавние исследования показали, что употребление большего количества пищи связано с уменьшением тяги к сладкому и общему ощущению голода. Итак, когда в следующий раз вы захотите съесть конфету или печенье, возьмите вместо них стакан воды.