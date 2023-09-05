Начало осени – самое время для того, чтобы получить больше витаминов от сезонных фруктов и ягод, в том числе и от винограда. Однако, прежде чем начать его употреблять, убедитесь, что он не принесет вам вреда.

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Расстройство желудка

Если вы часто страдаете от проблем с пищеварением, возможно, вам стоит есть меньше винограда, ведь эти ягоды содержат салициловую кислоту, а некоторые исследования показывают, что у людей с ее непереносимостью может появиться воспаление желудочно-кишечного тракта, боль в животе, диарея и вздутие.

Эксперт по питанию Джесси Федер убежден, что однозначно нужно избегать кислого винограда или не слишком спелых плодов, ведь они обладают более высокой кислотностью.

Кроме того, существуют исследование относительно того, что люди, которые ели виноградные косточки, чаще страдали аппендицитом. Непереваренные косточки и остатки фруктов могут вызвать острую боль в желудке.

Диарея

Вы могли об этом не знать, однако пища с высоким уровнем сахара может вызвать диарею: к ней приводят сахарные спирты – содержащиеся в ягодах соединения. Впрочем, нет достаточных доказательств того, как они влияют на пищеварение.

Вызвать диарею может и простой сахар, который можно найти в винограде. Если вы чувствительны к таким проблемам с организмом, старайтесь употреблять виноград умеренно и обязательно тщательно мойте его перед едой.



Виноград может вызвать диарею / Фото Pexels

Осложнения во время беременности

В винограде содержатся мощные полифенолы, также в красном вине, и они могут быть не очень благоприятными для здоровья беременных женщин. Добавки этих полифенолов могут вызвать проблемы с поджелудочной железой у плода. Впрочем, в исследованиях нет ничего конкретного о винограде, но лучше перестраховаться.

Впрочем, некоторые другие исследования показали, что эти соединения действительно могут быть полезны во время беременности. Но никакие эксперименты не показали окончательных результатов, и перед тем, как есть виноград во время беременности, проконсультируйтесь с врачом.

Может вызвать удушье у детей

Удушье является довольно распространенной проблемой среди детей, и ее могут вызвать нарезанные овощи и фрукты. Обычно это проходит после одного года, и в период, когда дети только учатся жевать и глотать, лучше соблюдать осторожность с виноградом.

Причина, по которой виноград представляет особую опасность – его размер и форма. Оказывается, виноградинка имеет почти идеальные размеры для того, чтобы перекрыть дыхательные пути ребенка.