4 худшие пищевые привычки для вашего метаболизма: откажитесь от них

Ваш метаболизм очень сильно влияет и на ваш вес, и на похудение, и на общее самочувствие. Поэтому для того, чтобы поддерживать свое здоровье, следует следить за тем, правильно ли вы питаетесь.

Если вы хотите вести здоровый образ жизни, здоровье вашего метаболизма чрезвычайно важно. Метаболизм часто называют внутренней печью организма, ведь он отвечает за превращение пищи, которую вы потребляете, в энергию. И некоторые привычки, о которых рассказала Оливия Тарантино, могут навредить ему.

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Вы едите слишком много рафинированных углеводов

Если вы любите употреблять в пищу белый хлеб, выпечку с большим количеством сахара и другие рафинированные продукты, это может не слишком хорошо повлиять на ваш метаболизм.

Так же бесполезными для вас продуктами являются хлопья с сахаром, ведь они могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Эти колебания могут нарушить метаболизм и вашему организму будет труднее регулировать накопление жира и энергии.

Вы не едите достаточно здоровых жиров

Если вы избегаете потребления жиров из-за того, что боитесь набрать лишний вес, оказывается, все работает совсем наоборот. Здоровые жиры просто необходимы вашему телу, ведь без них ваш метаболизм не сможет работать как следует.

Отсутствие жиров в рационе может нарушить работу метаболизма, ведь они играют решающую роль в регуляции гормонов. Полезные жиры, которые вам точно следует добавить к своим приемам пищи, можно найти в авокадо, оливковом масле, орехах и рыбе.



Здоровые жиры нужны телу / Фото Pexels

Вы не получаете достаточно витаминов и минералов

Если ваш рацион в основном состоит из обработанных продуктов и недостаточно едите овощи и фрукты, это может привести к тому, что в вашем организме образуется дефицит важных витаминов и минералов, а это может повредить здоровью метаболизма.

Когда в теле нет достаточно важных питательных веществ, он не может эффективно превращать пищу в энергию, а также регулировать аппетит, и поэтому вы можете постоянно чувствовать себя голодными.

Вы пьете слишком много алкоголя

Вам следует знать о том, что когда вы употребляете алкоголь, ваш организм тратит очень много ресурсов на то, чтобы расщепить его, а не получить другие питательные вещества, которые вы едите. Это может привести к увеличению накопления жира и уменьшению его сжигания.

Так что если вы хотите улучшить состояние вашего метаболизма, старайтесь потреблять как можно меньше алкоголя, ведь это очень замедляет метаболизм.