Мы неоднократно видели в фильмах идеальный завтрак, который состоял из овсяной каши или круассана, кофе и свежевыжатого апельсинового сока, но если его пить сразу после сна, то он не так уж полезен утром, как кажется. Почему сразу после пробуждения не стоит пить сок, рассказала диетолог Евгения Розум.

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По ее словам, сок – это совсем не вариант для начала дня. Это жидкость с растворенными быстрыми углеводами – фруктозой и глюкозой. Часть глюкозы, которую мы получили с едой за предыдущий день, уже усвоилась, поэтому если выпить сок утром, то уровень сахара стремительно повысится, а затем – снизится.

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Все это произойдет из-за того, что поджелудочная произведет большое количество инсулина, который поможет этот сахар усвоить. Сок не даст нам насыщения, поэтому после него придет быстрое чувство голода. Диетолог не советует пить сок, особенно зимой, ведь в этот период мы получаем полноценный завтрак, который будет обогащен полезными элементами.



Сок на завтрак не очень полезен / Фото Pexels

Как правильно пить сок, фреш или смузи

Евгения Розум говорит, от привычки начинать утро с сока или фреша нужно отказываться. Полезнее употреблять цельные фрукты, из которых мы получаем пищевые волокна, клетчатку и сахар, которые усваиваются медленнее.

А вот смузи нашему организму воспринимать уже легче, поскольку у него более низкий гликемический индекс. Организм переваривает кусочки фруктов и ягод, не подвергаясь атаке быстрого сахара.

Хочу подчеркнуть, что овощи и фрукты лучше жевать, а не пить в виде фрешей. Жевать важно, потому что процесс переваривания начинается в полости рта, организм не стресует, делает одно действие за другим, спускает в желудок уже подготовленную, обработанную пищу слюной, что очень важно,

– отметила диетолог.

Благодаря жеванию мы улучшаем кровообращение и массируем десны. Сок, фреш или смузи могут являться дополнением к пище, но не началом завтрака.