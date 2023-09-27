Вот как вы можете использовать лишние наволочки: 3 креативных способа

Если у вас есть лишние наволочки, это вовсе не означает, что вам следует выбрасывать их: вместо этого вы можете дать им вторую жизнь и получить бесплатные мешки для хранения, новые предметы гардероба и многое другое.

Если у вас есть запасные наволочки, не храните их в глубине своего шкафа. Вы можете открыть в них неожиданный потенциал с помощью этих неочевидных приемов.

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Хранение простыней

Если вы никак не можете организовать аккуратное хранение ваших простыней, попробуйте складывать новые только что выстиранные комплекты в наволочки. Так они станут мешком, в котором белье не будет путаться между собой, мяться и загрязняться.

Этот способ также удобен в случае, если вам нужно экономить место, ведь постельное белье, сложенное в наволочку, спрессовывается и может легко уместиться даже на небольшую полочку.

Детский халат

Сделать домашнюю одежду для ребенка проще, чем вы думаете. Для этого достаточно сделать в верхней части наволочки отверстия для головы и рук. Убедитесь, что вы прорезаете сшитый конец, иначе вам придется проделать еще дополнительную работу.

Эта "рабочая" одежда может понадобиться для игр, рисования пальцами или игры в песке и грязи.



Из наволочки можно сделать детскую одежду для игр / Фото Теда и Челси Кавано​

Мешок для деликатной стирки

Вероятно, вы уже сталкивались с такой проблемой: после стирки ваши вещи становятся неприятными на ощупь или вообще портятся. Это может произойти из-за того, что вы не положили щекотливые вещи в специальный мешок.

Но вместо того, чтобы покупать его в специальном магазине, вы можете легко использовать запасную наволочку. Главное, не забудьте связать открытый конец перед стиркой, чтобы ваша одежда не выпала из импровизированного мешка во время цикла стирки.