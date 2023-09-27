Ось як ви можете використати зайві наволочки: 3 креативні способи

Якщо ви маєте зайві наволочки, це зовсім не означає, що вам варто викидати їх: натомість ви можете дати їм друге життя та отримати безкоштовні мішки для зберігання, нові предмети гардеробу та багато іншого.

Якщо у вас є запасні наволочки, не зберігайте їх у глибині своєї шафи. Натомість ви можете відкрити в них неочікуваний потенціал за допомогою цих неочевидних прийомів.

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Зберігання простирадел

Якщо ви ніяк не можете організувати акуратне зберігання ваших простирадел, спробуйте складати нові щойно випрані комплекти у наволочки. Так вони стануть мішком, у якому білизна не буде плутатися між собою, м'ятися та забруднюватися.

Цей спосіб також зручний у випадку, якщо вам потрібно економити місце, адже постільна білизна, складена у наволочку, спресовується та може легко вміститися навіть на невелику поличку.

Дитячий халат

Зробити домашній одяг для дитини простіше, ніж ви думаєте. Для цього достатньо зробити у верхній частині наволочки отвори для голови та рук. Переконайтеся, що ви прорізаєте зшитий кінець, інакше вам доведеться виконати ще додаткову роботу.

Цей "робочий" одяг може знадобитися для ігор, малювання пальцями чи гри в піску та бруді.



З наволочки можна зробити дитячий одяг для ігор / Фото Теда та Челсі Кавано​

Мішок для делікатного прання

Ймовірно, ви вже стикалися з такою проблемою: після прання ваші речі стають неприємними на дотик чи взагалі псуються. Це може статися через те, що ви не поклали делікатні речі у спеціальний мішок.

Та замість того, щоб купувати його у спеціальному магазині, ви можете легко використати вашу запасну наволочку. Головне, не забудьте зв'язати відкритий кінець перед пранням, щоб ваш одяг не випав з імпровізованого мішка під час циклу прання.