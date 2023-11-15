Да, это может звучать странно, однако собрать вещи для короткой поездки гораздо сложнее, чем для продолжительной. Если у вас запланировано немало мер на короткое время, вам следует собрать легкий багаж, в котором будет все необходимое. О том, что стоит оставить дома, рассказала эксперт Аманда Лорен.

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Слишком много всего

Если вы хотите собрать поистине легкий багаж, который вы сможете легко перемещать по городу, вам стоит ограничить его. Если вы едете в командировку, вам, вероятно, стоит взять дополнительную рубашку. Однако вам точно не нужно больше купальника, если вы думаете поплавать в бассейне отеля.

Одежда, которую нельзя совмещать

Ваш чемодан очень нагрузят вещи, которые вы не можете совмещать между собой. Когда вы собираете одежду, убедитесь, что все брюки, юбки и рубашки соединяются между собой, а также подберите соответствующие сумки, туфли или сапоги.

Да вам не придется везти слишком много одежды, а во время поездки вы сможете выглядеть по-новому каждый день. Старайтесь подобрать нейтральную одежду, которая подойдет для разных случаев и событий.



В поездку нужно брать практичные вещи / Фото Pexels

Много косметики и уходовых средств

Даже если у вас есть десятиэтапный распорядок ухода за кожей, вам придется несколько сократить его во время своего путешествия, ведь именно косметика может занять немало места в вашем багаже. К тому же, она довольно много значит и сделает ваше передвижение с чемоданом более неудобным.

Что касается косметики, то вы можете взять с собой многозадачные средства – например, тональный крем с солнцезащитным эффектом и палетку, содержащую сразу все необходимые вам оттенки.

Сумочки и обувь, не подходящие ко всему

Сумочки и обувь – это наиболее громоздкие и тяжелые элементы вашего гардероба, поэтому к их выбору нужно отнестись особенно осторожно. Убедитесь, что вы выбрали практичные варианты, которые сможете использовать на протяжении всей поездки.

Не забывайте и о цвете вещей – самой практичной будет черная или коричневая обувь, ведь она сочетается практически со всем. Что касается сумок, лучше всего подойдут сумки через плечо или слинги, ведь они практичны и подходят для того, чтобы гулять с ними целый день.