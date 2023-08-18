Этот ночной ритуал может улучшить память пожилым людям: что надо делать

Недавние исследования показывают, что здоровый и полноценный сон может улучшить память и здоровье мозга.

В пожилом возрасте появляются типичные легкие когнитивные нарушения, которые могут вызвать деменцию.

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Однако, согласно исследованию, проведенному Центром нейробиологии обучения и памяти UCI, одна вещь перед сном может быть полезна.

Польза от ароматерапии

В исследовании принимали участие 43 пожилых человека в возрасте от 60 до 85 лет, которые были случайно распределены в одну из двух групп: люди, которые нюхали ароматы, и те, которые этого не делали.

Люди в нюхательной группе использовали диффузор эфирного масла у своей кровати в течение двух часов каждую ночь в течение шести месяцев; контрольная группа – нет.

В течение всего эксперимента обоятельная группа подвергалась влиянию семи различных запахов, таких как: роза, лимон, апельсин, лаванда, эвкалипт, перечная мята, розмарин.



Вдыхание ароматов улучшает память / Фото из Pexels

В начале исследования и шесть месяцев спустя были проведены нейропсихологические обследования и результаты оказались потрясающими.

Пожилые люди, испытавшие влияние ночных ароматов, показали н а 22,6% больше улучшения в тесте на запоминание слов по сравнению с контрольной группой.

Визуализация мозга также выявила улучшение целостности связанных с памятью путей мозга, обычно ухудшающихся с возрастом.

"Обонятельное чувство напрямую связано с цепями памяти мозга", – сказал автор исследования запахов Майкл Ясса.