Иногда мы можем забыть о нанесении солнцезащитного крема, а от длительного пребывания на солнце наша кожа покраснеет, начнет печь и чесаться.

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Лечение солнечных ожогов некоторыми домашними средствами может помочь вам быстро почувствовать себя лучше. Вы уменьшите красноту и боль, ускорите заживление раны и усвоите главный урок: не забывать о нанесении солнцезащитного крема!

Как избавиться от солнечных ожогов

Примите прохладную ванну или душ, но не используйте гель для душа, ведь он может высушить кожу, что только усугубит ощущение солнечного ожога.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если вы выбираете Heel. Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Приложите к ожогу лед, но перед этим заверните его во влажную ткань. Лед заберет на себя теплоту кожи, сузит кровеносные сосуды и снизит отек.

Также к классическим средствам от солнечных ожогов относится алое вера. "Мы начинаем видеть в медицинской литературе доказательства того, что алоэ вера действительно может способствовать заживлению ран" – отмечает доктор Баслер.



Алоэ вера поможет от солнечных ожогов / Фото с TOTIS Pharma

Аспирин может облегчить боль, зуд и отек при легком или умеренном ожоге. Также подойдет ибупрофен.

Что важно, не допускайте обезвоживания организм у, чтобы противодействовать эффектам, иссушающим солнечный ожог. Вместо воды можно употреблять овощи и фрукты, такие как арбуз, огурец, клубника, помидоры, грейпфрут и дыня, которые на 90% состоят из воды.