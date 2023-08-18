Цей нічний ритуал може покращити пам’ять людям похилого віку: що треба робити

Нещодавні дослідження показують, що здоровий та повноцінний сон може покращити пам'ять та здоров'я мозку.

У похилому віці з’являються типові легкі когнітивні порушення, які згодом можуть викликати деменцію.

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Проте, згідно з дослідженням, проведеним Центром нейробіології навчання та пам'яті UCI, одна річ перед сном може бути корисною.

Користь від аромотерапії

У дослідженні брали участь 43 літні людини віком від 60 до 85 років, які були випадково розподілені в одну з двох груп: люди, які нюхали аромати, і ті, які цього не робили.

Люди в нюхальній групі використовували дифузор ефірної олії біля свого ліжка протягом двох годин щоночі протягом шести місяців; контрольна група – ні.

Протягом усього експерименту нюхова група зазнавала впливу семи різних запахів, таких як: троянда, лимон, апельсин, лаванда, евкаліпт, перцева м’ята, розмарин.



Вдихання ароматів покращує пам'ять / Фото з Pexels

На початку дослідження та через шість місяців були проведені нейропсихологічні обстеження і результати виявилися приголомшливими.

Люди похилого віку, що зазнали впливу нічних ароматів, показали на 22,6% більше покращення в тесті на запам'ятовування слів порівняно з контрольною групою.

Візуалізація мозку також виявила покращення цілісності пов'язаних із пам'яттю шляхів мозку, які зазвичай погіршуються з віком.

"Нюхальне відчуття безпосередньо пов'язане із ланцюгами пам'яті мозку", – сказав автор дослідження запахів Майкл Ясса.