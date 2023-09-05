Эти 4 продукта помогают похудеть и притупляют аппетит

Если вы думаете о том, какие закуски можно добавить в свой повседневный рацион, чтобы сократить количество калорий, которые вы употребляете в течение дня, вы должны знать, что некоторые продукты подходят лучше других.

Для того, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми, вам следует употреблять продукты, богатые питательными веществами, такие как клетчатка и белок – эти соединения могут подпитывать ваше тело и бороться с голодом. Впрочем, помните, что безрецептурное лекарство, подавляющее голод, может навредить вашему здоровью и не является полезным методом похудения.

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Миндаль

Даже если вы будете употреблять маленькую горстку миндаля в течение дня, это уже принесет вашему организму немало преимуществ. Эти орехи являются богатым источником антиоксидантов, витамина С и магния. Миндаль может быть полезен людям, которые пытаются контролировать уровень сахара в крови, однако он укрепляет здоровье кишечника и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, миндаль является естественным угнетателем аппетита. Одно из недавних исследований показало, что употребление миндаля в качестве перекуса может снизить общее чувство голода и уменьшить желание употреблять жирную пищу.

Кофе

Конечно, с этим напитком очень важно соблюдать меру, ведь употребление большого количества кофе может привести к нервозности и тревоге. Впрочем, умеренное количество напитка также принесет и пользу – кофе ускоряет метаболизм и действует как подавитель аппетита.

Лучше всего потреблять кофеин за 30 минут до еды – тогда это вызовет наибольшее понижение аппетита. Дело в том, что в кофейных зернах содержится кофеин и антиоксиданты. Впрочем, эти полезные свойства исчезнут, если вы добавите в свою чашку слишком много сахара или сливок.



Кофе помогает чувствовать сытость / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо очень богат клетчаткой и полезны для сердца насыщенные жиры, поэтому является отличным источником питательных веществ. Эти плоды могут снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение. Кроме того, добавить авокадо в свой рацион следует и людям, которые имеют слабые и хрупкие кости.

исследование показали, что люди, которые во время приема пищи употребляли авокадо, чувствовали себя сытнее людей, которые добавляли в рацион много углеводов.

Яблоки

Все виды и сорта яблок являются естественными угнетателями аппетита. Прежде всего, эти фрукты богаты растворимой клетчаткой и пектином, которые помогают чувствовать сытость. Кроме того, яблоки могут регулировать уровень глюкозы и повышать энергию.

Еще один неожиданный положительный эффект от яблока: вам нужно много времени на их жевание, а это замедляет его поедание и дает организму больше времени, чтобы понять, что вы уже сыты.