О том, какие овощи следует употреблять женщинам, рассказала украинская звездная диетология Наталья Самойленко.

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Овощи содержат полезные витамины, минералы, пищевые волокна, но некоторые из них отличаются своей исключительной полезностью.

Шпинат – это отличный источник кальция, магния, витаминов (К, А, С), железа и антиоксидантов. Витамин К необходим для крепости костей, поскольку улучшает усвоение кальция.

Исследование показало, что морковь снижает возникновение рака легких и рака предстательной железы. Брокколи богат витаминами К и С, марганец и фолиевую кислоту.

Чеснок способствует снижению уровня сахара в крови и улучшает чувствительность клеток к инсулину.



Чеснок является полезным овощем / Фото Taste

Также достаточно питательным является горошек. Он и другие представители бобовых содержат клетчатку, которая поддерживает количество и качество полезных бактерий в кишечнике, обеспечивая регулярный стул и здоровое пищеварение.

Спаржа эффективна в предотвращении врожденных пороков нервной трубки плода во время беременности. Поддерживает метаболическую функцию печени.

Морские водоросли – это источник йода для поддержания функции щитовидной железы.