Оказывается, на остроту нашего разума очень сильно влияет то, что мы добавляем в свой рацион. Попытайтесь обогатить его этой ягодой, и ваш мозг заработает на все 100%.

Если в вашем доме все еще нет черники, то спешите ее приобрести, ведь лето – это лучшее время, чтобы обогатить свой организм витаминами. Эта ягода не только оздоровит тело, но и поможет начать думать лучше.

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Как черника помогает уму

Последние исследования показывают, что связь между питанием и умственными способностями людей гораздо глубже, чем было принято считать раньше. Так что если вы часто забываете, куда положили очки или долго вспоминаете, зачем же вошли в комнату, попробуйте обогатить свой рацион полезными продуктами.

Если добавить необходимые фрукты и ягоды в ежедневное питание вовремя, можно не только улучшить память, но и предотвратить развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Черника, которую рекомендуют есть и диетологи, и врачи, содержит немало антиоксидантов, помогающих поддерживать когнитивные способности на высоком уровне. Помогут улучшить память и сами ягоды, и черничный порошок и сок.

Ежедневная горстка (или больше) черники идеально подходит для поддержания здоровья и молодости мозга. Это одна из стратегий, чтобы предотвратить или, возможно, вернуть вспять возрастной когнитивный дефицит,

– поделилась доктор Шерил Муссатто.



Черника может улучшить память / Фото Pexels

Полифенольные соединения, которыми богата черника, также помогают предотвратить воспаления и уменьшить окислительный стресс. Полезная черника не только для умственных способностей, но и для здоровья в целом – она прекрасно помогает снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2-го типа.

Черника влияет и на психическое здоровье – в частности, медики убеждены, что она может повышать настроение и уменьшать симптомы депрессии и тревожности. Для того чтобы получить максимальную пользу от ягоды, не обязательно есть чернику ежедневно.

Нескольких горстей в неделю будет вполне достаточно. Врачи настаивают на том, что для сохранения здоровья важно добавлять в свой рацион как можно больше разных фруктов, овощей и ягод.