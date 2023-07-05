Кукуруза насыщена витаминами группы B, Е, А, РР, которые очень полезны для женщин, оказывают положительное влияние на состояние волос и кожи, помогают справиться с депрессией.

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Заряд важных минералов

Кукуруза содержит калий, минерал, который, как известно, помогает снизить уровень АД, поддерживать прочные кости и предотвращать образование камней в почках.

Полезные антиоксиданты

Два распространенных соединения, содержащиеся в кукурузе, известные как лютеин и зеаксантин, придают желтой кукурузе ее насыщенный цвет, и они имеют решающее значение для здоровья ваших глаз и зрения. Эти соединения помогают при возрастных проблемах, таких как катаракта.



Кукуруза очень положительно влияет на наш организм / Фото с Allrecipes

Попкорн помогает оставаться сытыми

Попкорн с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий – любимая закуска для многих. Это низкокалорийная, богатая питательными веществами закуска, которая дольше сохраняет чувство сытости.

Несколько витаминов группы В

Кукуруза богата витамином B6 и витамином B9 – двумя основными витаминами, играющими роль в энергетическом обмене и других важных функциях организма. Кукуруза также содержит другие витамины группы В в меньших количествах, такие как пантотеновая кислота (витамин В5).

Витамин B9 (также известный как фолиевая кислота) помогает поддерживать здоровье печени, кожи и волос, а также помогает поддерживать нормальную работу нервной системы.