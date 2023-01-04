Что произойдет, если пить мало воды: новое исследование

О балансе жидкостей и потреблении воды говорят немало экспертов по питанию и похудению. Объясняем, почему это жизненно важно.

Старение неизбежно для каждого из нас, но его можно замедлить или ускорить в зависимости от ряда факторов. Исследователи объяснили, почему важно употреблять достаточное количество воды.

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Что произойдет, если не пить достаточно воды

Ученые посвятили многие годы поискам способов замедления старения. Они постоянно исследуют те или иные привычки, влияния и естественные процессы. Новое исследование Lancet помогло понять окончательное влияние обезвоживания на темпы старения и то, какую роль увлажнение играет в омоложении.

Напомним, что старение предполагает не только появление морщин, но и хронических заболеваний: болезней сердца, диабета, рака, гипертонии, остеопороза, деменции и болезни Альцгеймера. Не только старение становится главной предпосылкой возникновения недугов. Они могут вам угрожать из-за чрезмерного употребления алкоголя, курения, малоподвижного образа жизни и плохого питания.



Позаботьтесь об увлажнении организма / Фото Pexels

Однако изменить все может отсутствие одной привычки – пить воду. Ученые решили подтвердить гипотезу о том, что обезвоживание ускоряет старение. Предыдущее исследование, проводившееся на грызунах, показало, что уменьшение употребления воды негативно влияет на продолжительность жизни. В этот раз к экспериментам привлекли людей в возрасте от 45 до 66 лет.

Чтобы лучше понять выводы исследователей о связи между гидратацией и старением, мы должны сначала рассмотреть методы измерения гидратации человека. Тест на содержание натрия в сыворотке использовался для определения уровня гидратации человека, то есть способ увидеть, сколько натрия содержится в крови человека,

– объясняют исследователи.

Именно натрий является электролитом, помогающим сбалансировать воды в организме. С помощью такого теста определяют, есть ли у человека обезвоживание. Согласно данным клиники Майо, нормальными считаются показатели натрия в крови 135 – 145 миллимолов на литр. Чем ниже показатель, тем лучше увлажненный организм.

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Интересно, что отметку 145 ученые считают критической, ведь с ростом числа возрастают риски развития заболеваний и преждевременной смерти. Следовательно, при уровне натрия 142 миллимоль на литр или более шансы развития заболеваний росли на 39%, а при уровне выше 144 миллимоль риски преждевременной смерти увеличивались до 21%. Отметка 142 и выше характерна для тех, кто имеет большие риски умереть в младшем возрасте. То есть, хроническое обезвоживание может сократить вам жизнь.