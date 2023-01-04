Що станеться, якщо пити замало води: нове дослідження

Про баланс рідин та споживання води говорять чимало експертів з харчування та схуднення. Пояснюємо, чому це життєво важливо.

Старіння неминуче для кожного з нас, але його можна сповільнити чи пришвидшити, в залежності від низки факторів. Дослідники пояснили, чому важливо вживати достатню кількість води.

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Що станеться, якщо не пити достатньо води

Вчені присвятили чимало років пошукам способів сповільнення старіння. Вони постійно досліджують ті чи інші звички, впливи та природні процеси. Нове дослідження Lancet допомогло зрозуміти остаточний вплив зневоднення на темпи старіння і те, яку роль зволоження відіграє в омолодженні.

Нагадаємо, що старіння передбачає не лише появу зморшків, але й хронічних захворювань: хвороб серця, діабету, раку, гіпертонії, остеопорозу, деменції та хвороби Альцгеймера. Не лише старіння стає головною передумовою виникнення недуг. Вони можуть вам загрожувати через надмірне вживання алкоголю, куріння, малорухомий спосіб життя та погане харчування.



Подбайте про зволоження організму / Фото Pexels

Проте змінити все може відсутність однієї звички – пити воду. Вчені вирішили підтвердити гіпотезу про те, що зневоднення пришвидшує старіння. Попереднє дослідження, яке проводили на гризунах, показало, що зменшення вживання води негативно впливає на тривалість життя. Цього разу до експериментів залучили людей, віком від 45 до 66 років.

Щоб краще зрозуміти висновки дослідників про зв'язок між гідратацією та старінням, ми повинні спочатку розглянути їхні методи вимірювання гідратації людини. Тест на вміст натрію в сироватці використовувався для визначення рівня гідратації людини, тобто спосіб побачити, скільки натрію міститься в крові людини,

– пояснюють дослідники.

Саме натрій є електролітом, що допомагає збалансувати рідини в організмі. За допомогою такого тесту визначають, чи є у людини зневоднення. Згідно з даними клініки Майо, нормальними вважають показники натрію у крові 135 – 145 мілімолів на літр. Чим нижчий показник, тим краще зволожений організм.

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Цікаво, що позначку 145 вчені вважають критичною, адже зі зростанням числа зростають ризики розвитку захворювань та передчасної смерті. Відтак, при рівні натрію 142 мілімоль на літр або більше шанси розвитку захворювань зростали на 39%, а при рівні, який вищий 144 мілімоль, ризики передчасної смерті збільшувались до 21%. Тож позначка 142 і вище характерна для тих, хто має більші ризики померти в молодшому віці. Тобто хронічне зневоднення може скоротити вам життя.