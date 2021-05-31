Что случится, если ежедневно делать вакуум для живота: результаты за год

Выполняя вакуум живота каждый день, вы можете изменить пропорции тела. Дело в том, что упражнение способно уменьшать объемы и визуально расширять плечи. Также регулярное выполнение вакуума поможет достичь плоского живота, но не тешьте себя надеждами, что это случится через несколько недель. Работать над коррекцией фигуры придется от нескольких месяцев до года.

Вакуум живота – популярное сегодня упражнение, но мало кто знает, происхождение которого неразрывно связано с асанами йоги. Его первоначальное название – "уддияна бандха". Эта техника заключалась в задержке дыхания с одновременным втягиванием живота внутрь. Тренеры по йоге утверждали, что асана развивает диафрагму и повышает тонус поперечных абдоминальных мышц.

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Также считается, что регулярный вакуум живота (ежедневно или через день), развивает связь мышц и мозга, поскольку упражнение учит осознанному напряжению отдельных участков пресса.

Может ли вакуум убрать живот

Поскольку вакуум живота – это не интенсивная нагрузка, во время которой активно устраняются лишние калории, он не способен сжигать жир. Вакуум – это дополнительная процедура, способная улучшить тонус мускулатуры, но если ваш пресс спрятан за несколькими слоями жира, упражнение не поможет добиться видимого рельефа.

И все же некоторые преимущества для тела существуют. Поговорим о них подробнее!

Первый месяц



Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Если кроме вакуума вы придерживаетесь диеты, например интервального голодания, вам будет легче увидеть результат. Благодаря питанию, у вас снизится уровень подкожного жира, а сам вакуум поможет развить мускулатуру.

Четвертый месяц

Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Уже через 4 месяца регулярного выполнения упражнения, вы заметите, что ваши мышцы стали более подвижными. На этом этапе появляется умение напрягать центральную линию живота.

Шестой месяц

Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Вы заметите улучшение эластичности мышц пресса, особенно с обеих сторон. У вас прорисуется центральная линия и верхняя точка крепления прямой мышцы живота. Плоским станет и низ пресса.

12 месяцев



Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Существенно улучшится способность втягивать живот под рёбра. К этому времени упражнение трансформирует прямую мышцу живота. Нижняя часть пресса визуально уменьшится в размере, тогда как грудь расширится. Не последнюю роль в этом играет увеличение объема легких.

Что случится с телом, если ежедневно делать вакуум – Видео с канала The Hungarian Experiment

Кому нельзя выполнять упражнение

Несмотря на положительные эффекты, упражнение разрешено не всем. Среди противопоказаний:

воспалительные процессы пищеварительной системы;

частая тошнота;

нарушение кровообращения;

кровотечение пищеварительной системы;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

хронические легочные заболевания;

инфекционные болезни;

месячные и беременность.

Как правильно выполнять упражнение

Встаньте в исходное положение – прямая спина, ноги на ширине плеч, плечи немного назад. Поза должна быть максимально удобной. Дышите медленно через нос. Сделайте глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Вдох должен быть медленным и постепенным – отсчитайте 3 – 5 секунд. Медленно выдохните через рот, одновременно втягивая живот. Удерживайте его насколько это возможно (хотя бы на 15 секунд). Расслабьте мышцы.

Выполняйте упражнение несколько раз. Для новичков обычно достаточно 3 – 5 повторений.