Що трапиться, якщо щодня робити вакуум для живота: результати за рік

Виконуючи вакуум живота кожен день, ви можете змінити пропорції тіла. Річ в тім, що вправа здатна зменшувати об'єми та візуально розширювати плечі. Також регулярне виконання вакууму допоможе досягнути плоского живота, але не тіште себе надіями, що трапиться за кілька тижнів. Працювати над корекцією фігури доведеться від кількох місяців до року.

Вакуум живота – популярна сьогодні вправа, але мало хто знає, що вона походить з асан йоги. ЇЇ початкова назва – "уддіяна бандха". Ця техніка полягала в затримці дихання з одночасним втягуванням живота всередину. Тренери з йоги стверджували, що асана розвиває діафрагму і підвищує тонус поперечних абдомінальних м'язів.

Читайте також Що трапиться з вашим тілом, якщо ви робитимете планку щодня

Також вважається, що регулярний вакуум живота (щодня або через день), розвиває зв'язок м'язів та мозку, оскільки вправа вчить усвідомленого напруження окремих ділянок преса.

Чи може вакуум прибрати живіт

Оскільки вакуум живота – це не інтенсивне навантаження, під час якого активно усуваються зайві калорії, він не здатний спалювати жир. Вакуум – це додаткова процедура, здатна покращити тонус мускулатури, утім, якщо ваш прес захований за кількома шарами жиру, вправа не допоможе добитися видимого рельєфу.

Та все ж деякі переваги для тіла існують. Поговоримо про них детальніше!

Перший місяць



Що буде, якщо робити вакуум щодня / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Якщо окрім вакууму ви дотримуєтеся дієти, наприклад інтервального голодування, вам буде легше побачити результат. Завдяки харчуванню, у вас знизиться рівень підшкірного жиру, а сам вакуум допоможе розвинути мускулатуру.

Четвертий місяць



Що буде, якщо робити вакуум щодня / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Вже за 4 місяці регулярного виконання вправи, ви помітите, що ваші м'язи стали більш рухливими. На цьому етапі з'являється вміння напружувати центральну лінію живота.

Шостий місяць



Що буде, якщо робити вакуум щодня / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Ви помітите поліпшення еластичності м'язів преса, особливо з обидвох боків. У вас промалюється центральна лінія та верхня точка кріплення прямого м'яза живота. Плоскішим стане й низ преса.

12 місяців



Що буде, якщо робити вакуум щодня / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Істотно покращиться здатність втягувати живіт під ребра. До цього часу вправа трансформує прямий м'яз живота. Нижня частина преса візуально зменшиться в розмірі, тоді як груди розшириться. Не останню роль в цьому відіграє збільшення обсягу легень.

Що трапиться з тілом, якщо щодня робити вакуум – Відео з каналу The Hungarian Experiment

Кому не можна виконувати вправу

Попри всі позитивні ефекти, вправа дозволена не усім. Серед протипоказань:

запальні процеси травної системи;

часта нудота;

порушення кровообігу;

кровотечі травної системи;

захворювання серцево-судинної системи;

хронічні легеневі захворювання;

інфекційні хвороби;

місячні та вагітність.

Як правильно виконувати вправу

Встаньте у вихідне положення – пряма спина, ноги на ширині плечей, плечі трохи назад. Поза повинна бути максимально зручною.

Дихайте повільно через ніс. Зробіть глибокий вдих, наповнюючи легені повітрям. Вдих повинен бути повільним і поступовим – відрахуйте 3 – 5 секунд.

Повільно видихніть через рот, одночасно втягуючи живіт. Утримуйте його наскільки це можливо (хоча б на 15 секунд).

Розслабте м'язи.

Виконуйте вправу кілька разів. Для новачків зазвичай достатньо 3 – 5 повторень.