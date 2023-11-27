Не спите ли вы слишком много? Эксперты назвали простой способ проверки
Источник:Everyday Health
Вам уж точно приходилось слышать о том, что сон очень важен для здоровья. Бессонница может привести к многочисленным проблемам, например, стрессу и снижению иммунной системы. Но и слишком много сна тоже не будет полезным.
Конечно, не стоит даже спорить о том, что людям нужен сон. Именно он имеет решающее значение как для физического, так и для психического здоровья и общего качества жизни. Но если вы спите излишне, это тоже может стать причиной забеспокоиться. О том, чем вреден чрезмерный сон, рассказал доктор медицинских наук Даниэль Бароне.
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Что такое чрезмерный сон
Эксперты соглашаются с тем, что чрезмерным можно считать сон, если он занимает более 9 часов в сутки. Конечно, нет ничего страшного, если это случается редко, когда вы отдыхаете после напряженной недели, а если это переходит в привычку, пора задуматься о причинах этого явления.
Обычно избыток сна указывает на нарушение сна или какое-либо другое заболевание, поэтому чрезмерный сон – скорее симптом большей проблемы, чем диагноз.
Что вызывает чрезмерный сон
Среди основных причин чрезмерного сна эксперты обычно отмечают влияние лекарств или медицинское или неврологическое расстройство.
Чрезмерный сон может возникнуть из-за таких заболеваний:
- ожирение;
- сахарный диабет;
- хроническая боль;
- расстройства сна;
- депрессия или тревожность.
Чем вреден чрезмерный сон
Одно из исследований показало, что сон, продолжающийся более 8 часов в день (включая дремоту) связан с большим риском сердечных заболеваний. Пересыпание на самом деле достаточно распространено – им страдают примерно 8% людей.
Чрезмерный сон может ухудшить качество жизни / Фото Pexels
Впрочем, вам нужно также учитывать, что некоторым людям нужно больше сна, чем другим – примерно 2% населения планеты долго спят, то есть им нужно от 10 до 12 часов сна каждую ночь. Для этих людей чрезмерный сон является обычным явлением.
И в других случаях чрезмерный сон может привести к:
- повышенной усталости;
- снижение иммунной функции;
- повышение риска хронических болезней.
Так что если вы подозреваете, что спите слишком много, попробуйте просыпаться каждый день в одно и то же время (и в выходные тоже). Кроме того, старайтесь не использовать кнопку отложения в будильнике.
Еще один важный совет – получайте как можно больше естественного света в течение дня и избегайте его, когда собираетесь спать. Если даже после этих изменений вы не можете избежать чрезмерного сна, попробуйте обратиться к врачу, чтобы он помог определить основную проблему.