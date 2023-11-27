Чи не спите ви занадто багато? Експерти назвали простий спосіб перевірки

Вам вже точно доводилося чути про те, що сон дуже важливий для здоров'я. Безсоння може призвести до численних проблем, наприклад, стресу та зниження імунної системи. Та й занадто багато сну також не буде корисним.

Звісно, не варто навіть сперечатися про те, що людям потрібний сон. Саме він має вирішальне значення як для фізичного, так і для психічного здоров'я та загальної якості життя. Та якщо ви спите надмірно, це теж може стати причиною занепокоїтися. Про те, чим шкідливий надмірний сон, розповів доктор медичних наук Даніель Бароне.

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Що таке надмірний сон

Експерти погоджуються на тому, що надмірним можна вважати сон, якщо він займає більше, ніж 9 годин на добу. Звісно, немає нічого страшного, якщо це трапляється зрідка, коли ви відпочиваєте після напруженого тижня, та якщо це переходить у звичку, пора замислитися над причинами цього явища.

Зазвичай надлишок сну вказує на порушення сну чи якесь інше захворювання, тож надмірний сон – це радше симптом більшої проблеми, ніж діагноз.

Що викликає надмірний сон

Серед основних причин надмірного сну експерти зазвичай зазначають вплив ліків або ж медичний чи неврологічний розлад.

Надмірний сон може виникнути через такі захворювання:

ожиріння;

цукровий діабет;

хронічний біль;

розлади сну;

депресія або тривожність.

Чим шкідливий надмірний сон

Одне з досліджень показало, що сон, що триває більше, ніж 8 годин на день (включаючи дрімоту) пов'язаний з більшим ризиком серцевих захворювань. Пересипання насправді є досить поширеним – на нього страждають приблизно 8% людей.



Надмірний сон може погіршити якість життя / Фото Pexels

Втім, вам потрібно також зважати на те, що деяким людям потрібно більше сну, ніж іншим – приблизно 2% населення планети довго сплять, тобто їм потрібно від 10 до 12 годин сну щоночі. Для цих людей надмірний сон є нормальним явищем.

Та в інших випадках надмірний сон може призвести до:

підвищеної стомленості;

зниження імунної функції;

підвищення ризику хронічних захворювань.

Тож якщо ви підозрюєте, що спите надто багато, спробуйте прокидатися щодня в один і той самий час ( і у вихідні також). Окрім того, намагайтеся не використовувати кнопку відкладення у будильнику.

Ще одна важлива порада – отримуйте якомога більше природного світла протягом дня та уникайте його тоді, коли збираєтеся спати. Та якщо навіть після цих змін ви не можете уникнути надмірного сну, спробуйте звернутися до лікаря, щоб він допоміг визначити основну проблему.