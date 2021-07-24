Что влияет на быструю жирность волос: неожиданные факторы

Жирность кожи головы зависит от различных факторов: питания, гормонального фона или гигиены. Специалист по реабилитации волос и кожи головы Юлия Седлецкая объяснила, как минимизировать выработку себума на коже головы.

• Питание

Чтобы уменьшить густоту сального секрета, стоит включить в рацион свежие фрукты и овощи, пить много чистой негазированной воды, минимизировать употребление жирной пищи, фаст-фуда и кофе с молоком.

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• Уход

Важно подбирать шампунь по типу кожи головы, а не для структуры волос. Многие обладательницы окрашенных или осветленных волос покупают восстанавливающий, увлажняющий шампунь, который провоцирую быструю жирность.

Лучше брать укрепляющий шампунь, который подходит для нормальной кожи головы и склонной к жирности. Кроме этого, нужно всегда мыть волосы 2 раза, чтобы тщательно очистить кожу и полностью смыть шампунь.



Уход за волосами / Фото Madison Reed​

• Гормоны

Повышенная секреция сальных желез часто связана с избытком мужских половых гормонов. Если часто беспокоит эта проблема, стоит проверить гормональный фон.

• Стресс

На сальные железы также может влиять стресс. Когда нервничаете, волосяная мышца спазмируется и давит на сальную железу, провоцируя избыток себума. Нелишним будет принимать витамины группы В и минимизировать стрессы.

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Важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться к специалисту. Он поможет понять причину и как от нее избавиться, не навредив здоровью.