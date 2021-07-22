О том, как это сделать правильно рассказала косметолог Ольга Петрунина.
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Главные правила демакияжа
Снятие макияжа не равна умыванию и очищения кожи. Это отдельный этап ухода, на котором надо удалить косметику.
Такие средства для умывания как пенка, гель или молочко не справляются с задачей демакияжа. Их задача – очищать лицо от кожного сала и ежедневного загрязнения. Чтобы качественно смыть макияж выбирайте специальные продукты: мицеллярною воду, двухфазное средство, или гидрофильное масло.
В двухфазных средствах маслянистая текстура, но это не масло! Если такая текстура вам не нравится, тогда стоит обратить внимание на мицеллярно воду. Гидрофильное масло лучше выбирать для нежирной кожи и снятия стойкого мейка,
– отметила експертка.
После того, как снимете макияж, необходимо очистить кожу от него. Для этого используем средства для умываний.
После демакияжа и очистки, протрите лицо ватным диском, пропитанным тоником – это обязательный этап ухода. Также это еще дополнительная доочистка кожи. Протирая кожу удалите остатки косметики/грязи. Взглянув на диск, сможете оценить насколько чисто теперь ваше лицо.
Если ваш макияж состоит из туши и румян, иметь средство для снятия макияжа не обязательно. Для снятия легкого неустойчивого макияжа будет достаточно средства для умывания и воды.