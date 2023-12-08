Что ваша поза для сна говорит о вашем характере: простое объяснение

Многие задумывались, раскрывает ли вне сна некоторые аспекты их личности. На самом деле, исследований на эту тему не хватает, и они не указывают на тесную связь между характером и сна. Впрочем, обдумывание по этой теме все еще может быть интересным и полезным.

Определение каждого положения для сна может изменяться в зависимости от исследования, однако большинство ученых разделяют позы на сон на боку и сон на животе и выделяют разные вариации этих поз. Психиатрина Кора Богот рассказала, как можно трактовать ваше положение для отдыха.

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Вне эмбриона

Так это положение для сна называется из-за позы, которую имеет плод в утробе матери. В положении эмбриона человек во время сна сворачивается в клубок, подтягивая колени к груди на боку. Обычно в этой позе спят именно взрослые люди, и хотя цифры отличаются, в среднем более 60% взрослых большую часть ночи проводят в положении на боку.

Еще в 1970-х годах исследователь сна Сэмюэл Данкелл предположил, что положение сна может зависеть от личностных характеристик человека. Он считает, что люди, которые имеют тенденцию спать в положении плода, достаточно тревожны и эмоциональны.

Вне бревна

Вне бревна – это когда вы тоже спите на боку, однако все ваше тело прямое, и вы не сворачиваетесь в клубок. Некоторые опросы показывают, что так спят достаточно много людей, другие же утверждают, что это достаточно редкая поза для сна.

Ученый Крис Идзиковски утверждает, что спящие на боку люди являются общительными и могут легко взаимодействовать с другими. И, несмотря на то, что обе эти черты положительные, ученый предупреждает, что открытость может сделать таких людей слишком доверительными.

Вне потягивания

Если вы спите в позе на боку, но ваши руки и ноги не выпрямлены вниз, а словно тянутся к чему-нибудь, это может означать, что вы тоже достаточно открытый человек. Впрочем, вы не так открыты, как люди, спящие в позе бревна.



Сон на боку может свидетельствовать о коммуникабельности.

Также Идзиковски убеждает, что такие люди могут быть циничными и подозрительными. Впрочем, это исследование не было рецензировано и проверено другими исследователями.

Поза солдата

Если вы привыкли спать на спине, с вытянутыми вниз руками и ногами, это значит, что вы спите в позе солдата. По схеме Идзиковски такие люди тихие и сдержанные, однако придерживаются высоких стандартов.

Морская звезда

Вне морской звезды означает, что вы тоже спите на спине, однако разбрасываете ноги и руки в обе стороны. Люди, которые спят так, ценят дружбу и стремятся всегда быть в центре внимания. Кроме того, люди, которые в основном спят в этой позе, умеют хорошо слушать и быстро приходят на помощь другим.

После позы на стороне это положение занимает второе по популярности место. Другой исследователь сна, Данкелл, убежден, что спящие на спине люди более уверены, что предпочитают другие поза.

Вне свободного падения

В положении свободного падения человек спит на животе и держит руки на подушке или вокруг него, а голова повернута в сторону. Такие люди могут быть очень социальными, аж на грани дерзости. Впрочем, они достаточно чувствительны и могут не слишком хорошо воспринимать критику или экстремальные, стрессовые ситуации.

Данкелл считает, что люди, которые в основном спят на животе, как правило, импульсивны и тревожны, а также обладают чертами, хорошо подходящими для работы в бухгалтерии, банковском деле и менеджменте.