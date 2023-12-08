Несмотря на то, что упражнения для лица – это неплохой действительно действенный вариант избавиться от двойного подбородка, самый надежный способ попрощаться с жиром на щеках – похудеть по всему телу и наладить режим тренировок и питания. О конкретных шагах, которые помогут избавиться от жира на лице, рассказала Элизабет Кустер.

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Упражнения и жир на лице

В Кливлендской клинике отмечают, что нет быстрого решения, которое поможет с проблемой двойного подбородка. Обычно это означает, что человек имеет избыточный вес. Так что если вы будете соблюдать здоровую диету и заниматься физическими упражнениями час в день, в скором времени вы заметите результат и на своем лице.

Еще одна причина, по которой на лице может появляться жир – это старение. С возрастом жир может начинать смещаться вниз, и поэтому черты лица, которые раньше были округлыми, могут опускаться, а кожа начинает обвисать.

Впрочем, существуют некоторые способы, которые все же могут немного улучшить вид вашего лица и уменьшить второй подбородок.

Инструменты для тренировки челюсти

Тренажеры для челюстей – это небольшие устройства, помогающие тренировать мышцы и шеи, и лицо, когда вы закусываете их. Если их правильно использовать, они могут улучшить линию челюсти и увеличить мышцы.

Упражнения для двойного подбородка

Если вы будете выполнять некоторые специальные упражнения для двойного подбородка, это также поможет укрепить мышцы. Впрочем, это совсем необязательно избавит вас от жира на подбородке и щеках.

Впрочем, небольшое исследование, опубликованное в JAMA показало, что всего 30 минут растягивающих мышц упражнений уже через 20 недель может улучшить вид лица участников. Впрочем, для доказательства этой теории требуются дополнительные и более масштабные исследования.



Двойной подбородок можно избавиться / Фото Pexels

Потеря жира на лице

Жир хранится в жировых клетках по всему телу, и всякий раз, когда вы создаете дефицит калорий, вы можете превратить часть этого жира в энергию. Впрочем, вы не можете приказать своему телу начинать исхудание со щек и подбородка. Так что если вы просто похудеете, часть жира пропадет также с вашего лица.

Правильное питание

Для того чтобы ваше лицо выглядело лучше, вам нужно добавить в свой рацион полезные продукты, богатые здоровыми жирами, сложными углеводами и белками. В частности, вы можете есть больше овощей, фруктов и целозерных продуктов.