Что вы знаете о здоровом питании: тест ко дню отказа от излишеств в еде

2 июня во всем мире проводится День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Его основная цель – привлечь внимание населения к вопросам культуры питания.

Правильное питание дает нам возможность расти, развиваться и поддерживать жизнедеятельность. Кроме этого оно способствует укреплению иммунитета и является действенным методом профилактики многих заболеваний. Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск хронических неинфекционных заболеваний. В то же время несбалансированный рацион создает неблагоприятные условия для работы почти всех систем внутренних органов и приводят к алиментарному ожирению.

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День здорового питания и отказа от излишеств в еде, еще раз напоминает, что мы сами ответственны за работу своего организма, более того – каждый из нас может улучшить самочувствие, наладив рацион.

Среди базовых принципов правильного питания:

Придерживайтесь здорового питания и не переедайте в течение максимально долгого времени, желательно – всю жизнь. В противном случае это превратится в разгрузочные дни.

Меню должно быть разнообразным и включать как можно больше разнообразных продуктов.

Калорийность потребляемых в день блюд должна заполнять энергетические затраты, но не превышать рекомендуемую суточную норму для каждой возрастной и половой категорий

Не забывайте о микронутриентах, добавьте в рацион йодированную соль и продукты, богатые железом, цинк и кальций.

Учитывайте размер порции и соотношение компонентов.

Рацион меняется в соответствии с возрастом и текущих потребностей, учтите это прежде чем менять меню.

Приобщитесь к информированию о здоровом питании и вы. Для этого достаточно пройти тест и поделиться своими результатами в социальных сетях.