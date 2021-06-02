Що ви знаєте про здорове харчування: тест до дня відмови від надмірностей у їжі

2 червня у всьому світі проводиться День здорового харчування та відмови від надмірностей у їжі. Його основна мета – привернути увагу населення до питань культури харчування.

Правильне харчування дає нам змогу рости, розвиватися та підтримувати життєдіяльність. Крім цього воно сприяє зміцненню імунітету та є дієвим методом профілактики багатьох захворювань. Дотримання правил здорового харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами скорочує ризик хронічних неінфекційних захворювань. Водночас розбалансований раціон створює несприятливі умови для роботи майже усіх систем внутрішніх органів та призводять до аліментарного ожиріння.

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День здорового харчування і відмови від надмірностей в їжі, ще раз нагадує, що ми самі відповідальні за роботу свого організму, ба більше – кожен з нас може покращити самопочуття, налагодивши раціон.

Серед базових принципів правильного харчування:

Дотримуйтеся здорового харчування та не переїдайте протягом максимально довгого часу, бажано – все життя. В іншому випадку це перетвориться на розвантажувальні дні.

Меню повинно бути різноманітним та включати якомога більше різноманітних продуктів.

Калорійність споживаних в день страв повинна заповнювати енергетичні витрати, але не перевищувати рекомендовану добову норму для кожної вікової та статевої категорій;

Не забувайте про мікронутрієнти, додайте в раціон йодовану сіль і продукти, багаті на залізо, цинк та кальцій.

Зважайте на розмір порції та співвідношення компонентів.

Раціон змінюється відповідно до віку і поточних потреб, врахуйте це перш ніж змінювати меню.

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