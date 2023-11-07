Главные виновники запора: избегайте этих продуктов

Запор – это точно неприятное явление, и обычно они случаются из-за того, что в вашем рационе не хватает клетчатки или слишком много жира. Для того чтобы ваше пищеварение работало как следует, вам нужно сбалансировать свое питание.

Запоры особенно неприятны, ведь часто сопровождаются болью в желудке, вздутием живота и общим чувством дискомфорта. Иногда это может быть хроническим состоянием, для лечения которого следует обратиться к врачу, однако в некоторых случаях достаточно небольшой коррективы рациона. О том, какие продукты могут вызвать запор, рассказал диетолог Ван На Чун.

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Красное мясо

Самое красное мясо обычно содержит больше жира, вообще не содержит клетчатки и подается с большим количеством соли. Если в вашем рационе достаточно много такого мяса, именно оно может являться основной причиной запоров.

Из-за того, что мясо является очень сытным продуктом, в вашем желудке остается гораздо меньше места для овощей и фруктов, содержащих необходимую клетчатку. Так что если вы не хотите отказываться от мяса, старайтесь контролировать порции и добавить на тарелку больше овощей и целозерных продуктов.

Торт

Если в ваших блюдах сочетается много жира и почти нет клетчатки – это идеальная смесь для замедления пищеварения и содействия запора Торты являются одним из тех продуктов, которые точно не ускоряют ваш метаболизм, а наоборот, замедляют его.

Кроме того, у них достаточно много сахара, который также оказывает негативное влияние на пищеварение.



Пища с жиром может замедлить пищеварение / Фото Pexels

Молоко

Вы будете удивлены, но этот полезный напиток также может замедлить пищеварение – особенно у людей, имеющих непереносимость лактозы. Данные о взрослых пока неточные, и есть доказательства того, что существует связь между употреблением молока и запорами у детей.

Для того чтобы избежать этого, вам следует поискать безмолочные альтернативы любимым продуктам, а именно льняное, овсяное или кокосовое молоко.

Шоколад

Оказывается, и шоколад может быть виновником запора. Одно исследование показало, что именно шоколад является наиболее частой потенциальной причиной запора. Дело в том, что в шоколаде очень высок уровень жира, который может замедлить пищеварение и препятствовать движению пищи по желудочно-кишечному тракту.