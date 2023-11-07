Головні винуватці закрепу: уникайте цих продуктів

Закреп – це точно неприємне явище, і зазвичай вони трапляються через те, що у вашому раціоні бракує клітковини або ж є надто багато жиру. Для того, щоб ваше травлення працювало як слід, вам потрібно збалансувати своє харчування.

Закрепи особливо неприємні, адже часто супроводжуються болем у шлунку, здуттям живота та загальним відчуттям дискомфорту. Іноді це може бути хронічним станом, для лікування якого варто звернутися до лікаря, проте в деяких випадках буде достатньо невеликої корективи раціону. Про те, які продукти можуть викликати закреп, розповів дієтолог Ван На Чун.

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Червоне м'ясо

Саме червоне м'ясо зазвичай містить найбільше жиру, взагалі не містить клітковини та подається з великою кількістю солі. Якщо у вашому раціоні досить багато такого м'яса, саме воно може бути основною причиною закрепів.

Через те, що м'ясо є дуже ситним продуктом, у вашому шлунку залишається набагато менше місця для овочів та фруктів, які містять необхідну клітковину. Тож якщо ви не хочете відмовлятися від м'яса, намагайтеся контролювати порції та додати на тарілку більше овочів та цілозернових продуктів.

Торт

Якщо у ваших стравах поєднується багато жиру та майже немає клітковини – це ідеальна суміш для уповільнення травлення і сприяння закрепам Торти є одним з тих продуктів, які точно не пришвидшують ваш метаболізм, а навпаки, заповільнюють його.

Окрім того, у них досить багато цукру, який також негативно впливає на травлення.



Їжа з жиром може сповільнити травлення / Фото Pexels

Молоко

Ви будете здивовані, та цей начебто корисний напій також може уповільнити травлення – особливо у людей, які мають непереносність лактози. Дані щодо дорослих наразі неточні, та є докази того, що існує зв'язок між вживанням молока та закрепами у дітей.

Для того, щоб уникнути цього, вам варто пошукати безмолочні альтернативи улюбленим продуктам, а саме лляне, вівсяне чи кокосове молоко.

Шоколад

Виявляється, і шоколад може бути винуватцем закрепу. Одне дослідження показало, що саме шоколад є найчастішою потенційною причиною закрепу. Річ у тому, що у шоколаді надзвичайно високий рівень жиру, який може уповільнити травлення та перешкоджати руху їжі шлунково-кишковим трактом.