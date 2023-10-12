Вот что взять в осенний поход: полный список необходимых вещей

Поход осенью в горы – прекрасный способ насладиться последним солнцем и увидеть природу. Впрочем, вы должны очень внимательно подойти к выбору одежды и снаряжения, ведь погода осенью может быть крайне непредсказуемой.

Если вы не уверены в том, стоит ли класть в походный рюкзак лишнюю пару носков или перчаток, не сомневайтесь и берите их! А также не забудьте и другие необходимые вещи. Что нужно сложить для осеннего похода в горы, рассказал туристический эксперт Марк Армстронг.

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Одежду

Даже если по прогнозу погоды на вашу поездку приходятся безветренные и солнечные дни, убедитесь, что вы взяли с собой теплую и запасную одежду, ведь погода в горах может меняться очень быстро. Впрочем, количество одежды может отличаться от продолжительности вашего путешествия.

Убедитесь, что вы положили в рюкзак:

футболки (по одной в день) – их можно носить под рубашками и свитерами, чтобы добавить тепла;

несколько рубашек или водолазок с длинным рукавом;

дышащие штаны или леггинсы – они подойдут для сна, или вы можете надеть их под свои привычные штаны как базовый слой;

несколько пар шерстяных носков. Их нужно хранить в сухом месте в рюкзаке, завернутым в полиэтиленовый пакет;

водонепроницаемые штаны;

теплая шапка;

перчатки;

нижнее белье;

шарф;

дождевик (лучше взять его, даже если по прогнозу не должно быть дождей).

Личные вещи

Кроме одежды вы должны взять с собой в поход еще несколько важных вещей, без которых в горах не обойтись. Эксперты из Trailer Parks Canada предлагают такой список.

Что нужно взять:

туалетная бумага;

влажные салфетки;

зубная щетка и паста;

мыло, расческу;

дезодорант;

солнцезащитный крем (он понадобится даже в пасмурную и холодную погоду);

солнцезащитные очки;

спрей от жуков.



В походе понадобится немало вещей / Фото Pexels

Снаряжение

Не забудьте и то, что для горного похода, особенно осенью, вам точно понадобится специальное снаряжение.

Прежде всего, возьмите свой рюкзак. Все самые тяжелые предметы следует упаковать на дно – таким образом основная тяжесть будет уложена не на вашу спину, а на бедра, и вы сможете легче путешествовать на длинные дистанции.

Не забудьте и о палатка Если вы планируете ночевать на природе и брезент – он необходим из-за неожиданных осенних изменений погоды. Важно позаботиться и о теплых спальные мешки – убедитесь, что они не слишком легки для осеннего похода и позаботьтесь о флисовые простыни или одеяла.

Среди прочего необходимого снаряжения: