Вот что взять в осенний поход: полный список необходимых вещей

12 октября 2023, 15:02
Читати новину українською

Источник:

Families Go!

Поход осенью в горы – прекрасный способ насладиться последним солнцем и увидеть природу. Впрочем, вы должны очень внимательно подойти к выбору одежды и снаряжения, ведь погода осенью может быть крайне непредсказуемой.

Если вы не уверены в том, стоит ли класть в походный рюкзак лишнюю пару носков или перчаток, не сомневайтесь и берите их! А также не забудьте и другие необходимые вещи. Что нужно сложить для осеннего похода в горы, рассказал туристический эксперт Марк Армстронг.

Интересно Вот как открыть вино без штопора: 4 действенных способа

Одежду

Даже если по прогнозу погоды на вашу поездку приходятся безветренные и солнечные дни, убедитесь, что вы взяли с собой теплую и запасную одежду, ведь погода в горах может меняться очень быстро. Впрочем, количество одежды может отличаться от продолжительности вашего путешествия.

Убедитесь, что вы положили в рюкзак:

  • футболки (по одной в день) – их можно носить под рубашками и свитерами, чтобы добавить тепла;
  • несколько рубашек или водолазок с длинным рукавом;
  • дышащие штаны или леггинсы – они подойдут для сна, или вы можете надеть их под свои привычные штаны как базовый слой;
  • несколько пар шерстяных носков. Их нужно хранить в сухом месте в рюкзаке, завернутым в полиэтиленовый пакет;
  • водонепроницаемые штаны;
  • теплая шапка;
  • перчатки;
  • нижнее белье;
  • шарф;
  • дождевик (лучше взять его, даже если по прогнозу не должно быть дождей).

Личные вещи

Кроме одежды вы должны взять с собой в поход еще несколько важных вещей, без которых в горах не обойтись. Эксперты из Trailer Parks Canada предлагают такой список.

Что нужно взять:

  • туалетная бумага;
  • влажные салфетки;
  • зубная щетка и паста;
  • мыло, расческу;
  • дезодорант;
  • солнцезащитный крем (он понадобится даже в пасмурную и холодную погоду);
  • солнцезащитные очки;
  • спрей от жуков.


В походе понадобится немало вещей / Фото Pexels

Снаряжение

Не забудьте и то, что для горного похода, особенно осенью, вам точно понадобится специальное снаряжение.

Прежде всего, возьмите свой рюкзак. Все самые тяжелые предметы следует упаковать на дно – таким образом основная тяжесть будет уложена не на вашу спину, а на бедра, и вы сможете легче путешествовать на длинные дистанции.

Не забудьте и о палатка Если вы планируете ночевать на природе и брезент – он необходим из-за неожиданных осенних изменений погоды. Важно позаботиться и о теплых спальные мешки – убедитесь, что они не слишком легки для осеннего похода и позаботьтесь о флисовые простыни или одеяла.

Среди прочего необходимого снаряжения:

  • спички или зажигалка;
  • повербанк;
  • фонарик;
  • свисток;
  • грелка;
  • мусорные мешки;
  • металлическая посуда;
  • бойлер для воды;
  • салфетки;
  • продукты питания.
Автор: Марина Блохіна