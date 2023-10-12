Ось що взяти в осінній похід: повний перелік необхідних речей

Похід восени в гори – це чудовий спосіб насолодитися останнім сонцем та побачити природу. Втім, ви маєте дуже уважно підійти до вибору одягу та спорядження, адже погода восени може бути вкрай непередбачуваною.

Якщо ви не впевнені щодо того, чи варто класти до похідного рюкзака зайву пару шкарпеток чи рукавичок, не сумнівайтеся та беріть їх! А також не забудьте й інші необхідні дрібнички. Що саме потрібно скласти для осіннього походу у гори, розповів туристичний експерт Марк Армстронг.

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Одяг

Навіть якщо за прогнозом погоди на вашу поїздку припадають безвітряні та сонячні дні, переконайтеся, що ви взяли з собою теплий та запасний одяг, адже погода у горах може змінюватися дуже швидко. Втім, кількість одягу може відрізнятися від тривалості вашої подорожі.

Переконайтеся, що ви поклали в рюкзак:

футболки (по одній на день) – їх можна носити під сорочками та светрами, щоб додати тепла;

кілька сорочок чи водолазок з довгим рукавом;

дихаючі штани або легінси – вони підійдуть для сну, або ви можете одягти їх під свої звичні штани як базовий шар;

кілька пар вовняних шкарпеток. Їх потрібно зберігати у сухому місці в рюкзаку, загорнутими у поліетиленовий пакет;

водонепроникні штани;

тепла шапка;

рукавички;

спідня білизна;

шарф;

дощовик (краще взяти його, навіть якщо за прогнозом не має бути дощів).

Особисті речі

Окрім одягу, ви маєте взяти із собою у похід ще кілька важливих речей, без яких у горах не обійтися. Експерти з Trailer Parks Canada пропонують такий перелік.

Що потрібно взяти:

туалетний папір;

вологі серветки;

зубна щітка та паста;

мило, гребінець;

дезодорант;

сонцезахисний крем (він знадобиться навіть у похмуру та холодну погоду);

сонцезахисні окуляри;

спрей від жуків.



У поході знадобиться чимало речей / Фото Pexels​

Спорядження

Не забудьте й про те, що для гірського походу, особливо восени, вам точно знадобиться спеціальне спорядження.

Перш за все, візьміть свій рюкзак. Усі найважчі предмети варто упакувати на дно – таким чином основна вага буде покладена не на вашу спину, а на стегна, і ви зможете легше подорожувати на довгі дистанції.

Не забудьте й про намет, якщо ви плануєте ночувати на природі та брезент – він необхідний через несподівані осінні зміни погоди. Важливо подбати і про теплі спальні мішки – переконайтеся, що вони не надто легкі для осіннього походу та подбайте про флісові простирадла чи ковдри.

Серед іншого необхідного спорядження: